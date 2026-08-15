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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عملية دقيقة بالمنظار.. أطباء الأزهر بدمياط ينجحون في علاج انسداد حالب الكلية اليمنى

أطباء الأزهر بدمياط
أطباء الأزهر بدمياط
محمد شحتة

نجح فريق طبي بقسم المسالك البولية بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط، في إجراء عملية دقيقة ونادرة؛ تم خلالها استعدال وتوصيل حالب الكِلية اليمنى لمريض بعد انسداداها باستخدام منظار البطن.

وصرح الدكتور محمد ريحان، رئيس قسم المسالك أن العملية تعد نادرة من نوعها في المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن المستشفى استقبل المريض وأجرى له جميع الفحوصات الطبية اللازمة، والتي أظهرت وجود عيب خِلقي، نتيجة مرور الحالب الأيمن تحت الوريد الأجوف بالبطن، مما تسبب في انسداد بالكِلية اليمنى، لافتًا إلى أنه فور تقييم الحالة تم التدخل باستخدام منظار البطن الجراجي من خلال فتحات صغيره لا تتعدى نصف سنتيميتر، مع قص الحالب وتوصيله بالكِلية مرة أخرى.

نجاح يعكس تطور في خدمات المستشفى

من جانبه أكد الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب الأزهر للبنين بدمياط رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بدمياط الجديدة أن هذا النجاح يعكس ما يشهده المستشفى من تطور ملحوظ في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، باستخدام أحدث التقنيات الجراحية ومنظومات التدريب المتقدمة، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وتقديم رعاية طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف عميد كلية الطب أن المستشفى تقدم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بفضل إدارتها النشطة، وبالدعم المتواصل من قيادات جامعة الأزهر برئاسة الأستاذ الدكتور الدكتور محمود صديق، مقدمًا الشكر إلى الفريق الطبي بقسم المسالك، وإلى إدارة المستشفى برئاسة الدكتور علاء مجاهد، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد الحطاوي، نائب مدير عام المستشفى ومدير الطوارئ، وبمتابعة من الدكتور وائل فوزي الملاح، والدكتور عادل دياب وكيلَي كلية الطب.

وضم الفريق الطبي المنفذ للعملية كلًا من: الدكتور محمد رمضان ريحان، رئيس قسم جراحة المسالك بكلية طب البنين بدمياط والدكتور عصام عبدالمحسن، والدكتور سعيد خاطر، والدكتور جمال الشيال، والدكتور أحمد أبو العطا، للتخدير.

ويأتي هذا المنجز الطبي ضمن سلسلة من النجاحات التي تحققها مستشفيات جامعة الأزهر في القاهرة وأسيوط ودمياط برئاسة الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، ونواب رئيس الجامعة في القاهرة والأقاليم.

الأزهر أطباء الأزهر مستشفى الأزهر بدمياط علاج انسداد حالب عملية دقيقة منظار البطن

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