رئيس جامعة الأزهر يؤكد أهمية إدارة رعاية الطلاب في بناء شخصيتهم واكتشاف المواهب

شهد الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر ، يرافقه الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل معسكر إعداد الكوادر الطلابية بمحافظة الإسماعيلية الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر، تحت شعار: «طلاب اليوم قادة الغد»، وذلك في الفترة من 12 حتى 16 من شهر أغسطس الجاري، بحضور الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، والدكتور وائل الطناحي، رئيس المجلس الوطني للشباب.

من جانبه أكد الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، أن المعسكرات الطلابية تمثل عاملًا مهمًّا لبناء شخصية متكاملة للطالب دون الاقتصار على التحصيل الدراسي، كما تسعى إلى تنمية وعيه بقضايا أمته ووطنه، وتطور من قدرته على المشاركة الإيجابية لخدمة مجتمعه، مشددًا على استمرارية إدارة رعاية الطلاب بالجامعة في دعم المواهب، ومساعدتهم في الوصول إلى مستويات عليا من إتقان مواهبهم.

وأشار "صديق" إلى أن الجامعة حريصة على أن تكون الأنشطة الطلابية مجالًا حقيقيًّا لاكتشاف مواهب الشباب ودعمها وصقلها لتحقيق الانفتاح الواعي على متغيرات العصر مع الحفاظ على القيم الأصيلة للمنهج الأزهري، لافتًا إلى أهمية ذلك في تحقيق سياسة الجامعة للاستثمار في الطلاب؛ لتنشئة جيل قادر على البناء وتحمل المسئولية.

بدوره عبر الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة عن سعادته بإقامة المعسكر، مؤكدًا أنه يمثل مساحة تفاعلية تتيح للطلاب التعلم من خلال الممارسة والحوار والعمل المشترك، لافتًا إلى أن برنامج المعسكر يركز على تحويل النشاط الطلابي إلى تجربة تعليمية وتربوية لاكتشاف المواهب وتنمية مهارات التواصل والقيادة، مبينًا أن تنوع موضوعات المعسكر الثقافية والمجتمعية والتقنية، يواكب احتياجات الطالب في ظل التحولات المتسارعة، ويمنحه أدوات عملية تساعده على الانتقال من المعرفة النظرية إلى التطبيق في حياته العملية.

وصرح الدكتور أحمد كشك، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، أن المعسكر يهدف إلى بناء شخصية طلابية متكاملة قادرة على التواصل الفعال والعمل الجماعي واتخاذ القرار، وتنمية الوعي الوطني وترسيخ الإحساس بالمسئولية المجتمعية، بما يمكن الطلاب من التعامل الواعي مع التحديات المعاصرة، إلى جانب تنمية مهارات إدارة الوقت والأزمات والتعامل الفعال مع الضغوط وترتيب الأولويات.

وأضاف "كشك" أن من بين أهم أهداف المعسكر تشجيع الطلاب على الابتكار وصقل مواهبهم وتدريبهم على صناعة مبادرات ذات أثر إيجابي في المجتمع، إضافة إلى تعزيز وعيهم بالأمن السيبراني والاستخدام الآمن والمسئول للتكنولوجيا، والتعريف بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتمكين الطلاب من الإفادة من أدواته، بما يسهم في إعداد طالب مؤهل على توظيف التكنولوجيا في حياته والتخطيط لمستقبله.

وفي السياق ذاته عبر الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة مستشار وزير التعليم العالي، والدكتور وائل الطناحي، رئيس المجلس الوطني للشباب، عن سعادتهما بتنظيم المعسكر، مؤكدَين أن إقامته تعكس اهتمام جامعة الأزهر بإتاحة مساحات حقيقية لطلابها لاكتشاف قدراتهم ومواهبهم، مشيرين إلى أن مشاركة الطلاب تؤكد وعيهم بأهمية دورهم في المجتمع.

كما شهد اليوم تقديم ورشتي عمل: الأولى بعنوان: «مهارات العرض والتقديم»، قدمتها الدكتورة أميرة رسلان، والثانية بعنوان: «إدارة الأزمات» وقدمها الدكتور وائل الطناحي، إلى جانب محاضرة بعنوان: «مهارات التواصل والتأثير والإقناع» قدمها الدكتور أحمد كشك، فضلًا عن ورشة عمل بعنوان: «صناعة الفرصة»، كما قدم الدكتور عبد الرحمن أشرف ورشة أخرى بعنوان: «بناء فرق العمل والقيادات التشاركية».