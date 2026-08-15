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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. تحرير 458 محضراً في حملة موسعة لضبط الإشغالات بأبوتشت

حملات مكبرة بأبوتشت
حملات مكبرة بأبوتشت
يوسف رجب

أسفرت حملة مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بقنا، بالاشتراك مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية والرقابية، عن تحرير 458 محضراً ضد المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
 

وقال سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إن الحملة أسفرت عن تحرير 147 محضراً في عدة قطاعات تنموية وبيئية، وتحرير 25 محضراً تموينياً، و35 محضراً في قطاع البيئة، ومحضرين بقطاع الطب البيطري، وتحرير 35 محضراً لإشغال الطريق العام، وإزالة 15 إعلاناً مخالفاً وغير مرخص، إلى جانب تحرير 35 محضراً في مجال النظافة العامة.

​وتابع تمساح، أن الحملة أسفرت عن ضبط 106 محاضر بقطاع الإشغالات والمرافق العامة، بالإضافة إلى تحرير 18 محضراً لمخالفات عدم سداد رسوم التفتيش ومخالفات اسطوانات الغاز.

وأكد رئيس الوحدة  المحلية لمركز  ومدينة أبوتشت، مواصلة واستمرار هذه الحملات الرقابية المكثفة بشكل دوري للحفاظ على الصالح العام، وضبط الشوارع والأسواق.
 

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات الرقابية لكافة قطاعات المرافق والإشغالات والتموين والطب البيطري والبيئة والمرور، للتصدي لكافة صور المخالفات والتعديات، وفرض هيبة القانون وإعادة الانضباط والسيولة المرورية للشارع، للحفاظ على الصحة العامة.

قنا حملة مكبرة مدينة أبوتشت الحملات الرقابية أخبار قنا

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