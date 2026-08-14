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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا..تحرير 540محضرًا متنوعًا خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنجع حمادى

حملة إشغالات بنجع حمادى
حملة إشغالات بنجع حمادى
يوسف رجب


 

تمكنت حملة مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بقنا، من تحرير 540 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات إشغال الطريق ومخالفات شروط البيئة واستخدام اسطوانات البوتاجاز المنزلية في الأغراض التجارية ومخالفات النظافة والباعة الجائلين، وذلك بإشراف حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، وبمتابعة أحمد محمود، نائب رئيس المركز، وبمعاونة قوة مكبرة من مركز شرطة نجع حمادي.

وأوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة  المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بأنه تم المرور على عدد من المحال والمنشآت التجارية للتأكد من وجود التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة، ورصد المخالفات وتوجيه الإنذارات لأصحاب المحال غير المستوفين لإجراءات الترخيص، مع التأكيد على سرعة توفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية المقررة.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن الحملة استهدفت عددًا من الشوارع والمناطق الحيوية بالمدينة لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال والمنشآت التجارية بالقوانين والاشتراطات المنظمة للأنشطة التجارية.

وتابع الزمقان، فضلاً عن رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة التي تعيق حركة المارة والمركبات وتؤثر على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالاشتراطات والقوانين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
 

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات الميدانية والتعامل الحاسم مع كافة صور الإشغالات والمخالفات التي تؤثر على حركة المواطنين والمركبات، وتحقيق الانضباط بالشوارع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز المظهر الحضاري لكافة مدن المحافظة.

قنا حملة مكبرة رفع الإشغالات نجع حمادى أخبار قنا

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