قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم السبت 15 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة
مفتي الجمهورية: الاحتفال بالمولد النبوي بالقرآن والمديح والإطعام مندوب شرعا
حبس شخص في اتهامه بسرقة العقارات في 15 مايو
بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة تساعدك على تحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة ؟
حسين الشحات يكشف أهمية معسكر الأهلي: الوديات بتقرب اللاعبين من بعض
لطلاب الثانوية العامة.. شروط التقديم إناث وذكور بالمعاهد الصحبة الشرطية
وائل جسار ونوال الزغبي في أرقى حفلات الساحل بالمسرح الروماني | صور
أقطاي عبد الله: الأهلي مرشح لحصد أي بطولة.. وأتمنى أكسر الدنيا مع الفريق
أقطاي عبد الله يكشف كواليس استقباله في الأهلي: الدنيا بقت كويسة
إسبانيا.. زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جنوب غرناطة
تجديد حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش للحياء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
أسماء عبد الحفيظ

تزداد الرغبة في تناول الحلويات ليلًا لدى كثير من الأشخاص، خاصة بعد الانتهاء من يوم طويل والشعور بالتعب أو التوتر، وقد يبدو اشتهاء السكر مجرد عادة، لكنه في بعض الأحيان يرتبط بنمط تناول الطعام خلال اليوم، أو قلة النوم، أو العوامل النفسية.

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 

والإفراط في تناول الحلويات بشكل متكرر قد يضيف كميات كبيرة من السعرات إلى النظام الغذائي، ما يجعل التحكم في الوزن أكثر صعوبة. فما أسباب اشتهاء السكريات ليلًا؟ وكيف يمكن تقليل هذه الرغبة؟

1. عدم تناول وجبات متوازنة خلال اليوم

من أبرز أسباب اشتهاء الحلويات في الليل عدم الحصول على وجبات كافية أو متوازنة خلال ساعات النهار، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

فعندما يتخطى الشخص وجبة أو يتناول كميات قليلة جدًا من الطعام، قد يصل إلى المساء وهو يشعر بجوع شديد، فيميل إلى اختيار الأطعمة سريعة الأكل والغنية بالسكر.

كما أن الوجبات التي تفتقر إلى البروتين والألياف قد لا تمنح إحساسًا كافيًا بالشبع، ما يزيد الرغبة في تناول وجبة خفيفة بعد العشاء.

2. قلة النوم

يمكن أن ترتبط قلة النوم بالرغبة في تناول الأطعمة الحلوة، إذ يؤثر النوم غير الكافي في الشهية والطاقة خلال اليوم.

وعندما يشعر الشخص بالتعب، قد يبحث عن مصدر سريع للطاقة، وتكون الحلويات من الخيارات السهلة والمتاحة. لذلك، فإن تحسين جودة النوم وتنظيم مواعيده قد يساعدان على تقليل تناول السكريات ليلًا.

3. التوتر والضغط النفسي

قد يكون اشتهاء الحلويات مرتبطًا بالحالة النفسية وليس الجوع الحقيقي فقط. فبعد يوم مليء بالضغوط، قد يلجأ البعض إلى الشوكولاتة أو الحلويات باعتبارها وسيلة للاسترخاء أو تحسين المزاج.

ومع تكرار الأمر، يمكن أن تتحول الحلويات إلى عادة مرتبطة بوقت معين من اليوم أو بمواقف نفسية محددة، مثل مشاهدة التلفزيون قبل النوم.

4. الملل والعادات اليومية

أحيانًا لا يكون السبب هو الجوع، وإنما الملل أو الروتين. فقد يعتاد الشخص تناول الحلوى أثناء مشاهدة مسلسل أو تصفح الهاتف، حتى دون الشعور بالجوع.

وتكرار هذا السلوك يجعل الدماغ يربط بين وقت الليل والحلويات، فتظهر الرغبة تلقائيًا مع مرور الوقت.

5. تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة

تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة 

الإكثار من الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض والسكريات المضافة خلال اليوم قد يجعل النظام الغذائي أقل إشباعًا، خصوصًا إذا كان منخفضًا في البروتين والألياف.

لذلك، من الأفضل الاعتماد على وجبات متوازنة تحتوي على الخضراوات، ومصادر البروتين، والحبوب الكاملة، وغيرها من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.

6. تقييد الحلويات بشكل مبالغ فيه

من المفارقات أن الحرمان الشديد من الحلويات قد يجعل الرغبة فيها أكثر إلحاحًا لدى بعض الأشخاص.

فعندما يضع الشخص قواعد صارمة مثل منع السكر تمامًا، قد يشعر بأنه محروم، ثم ينتهي الأمر بتناول كمية كبيرة من الحلويات في الليل.

الأفضل هو اتباع نظام غذائي متوازن يسمح بكميات معتدلة من الأطعمة التي يفضلها الشخص، بدلًا من الانتقال بين الحرمان والإفراط.

كيف تقللين الرغبة في الحلويات ليلًا؟

يمكن السيطرة على اشتهاء السكر من خلال بعض الخطوات البسيطة، منها تناول وجبات منتظمة ومتوازنة خلال اليوم، والاهتمام بالبروتين والألياف، وشرب كمية مناسبة من الماء، والنوم لفترة كافية.

كما يمكن استبدال الحلويات عالية السكر بخيارات أكثر توازنًا، مثل الزبادي مع الفاكهة أو قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة، حسب احتياجات الشخص ونظامه الغذائي.

ومن المفيد أيضًا تحديد ما إذا كانت الرغبة ناتجة عن الجوع الحقيقي أم الملل أو التوتر قبل تناول الحلوى.

هل اشتهاء الحلويات ليلًا يعني الإصابة بالسكري؟

ليس بالضرورة. الرغبة في تناول السكر وحدها لا تعني الإصابة بمرض السكري، إذ توجد أسباب كثيرة لاشتهاء الحلويات، منها العادات الغذائية والنوم والتوتر.

لكن إذا كان اشتهاء السكر مصحوبًا بأعراض أخرى مثل العطش الشديد، وكثرة التبول، أو فقدان الوزن غير المبرر، فمن الأفضل استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات المناسبة.

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا الحلويات الحلويات ليلًا السكر 6 أسباب وراء اشتهاء السكر تزداد الرغبة في تناول الحلويات ليلًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقق الإسكان

تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الضحية

أقوال المتهم بإنهاء حياة أسرة زوجته بـ15 مايو:«كنت شغال في دولة قطر وبعتلها فلوس كتير ولما رجعت مالقتهاش»

تنسيق الجامعات

لو مجموعك أقل من 60%.. قائمة كاملة بالكليات والمعاهد المتاحة

خطوط المحمول

بعد بيان النيابة العامة.. مفاجأة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

ام جاسر وطليقها بالغربية

أمن الغربية: القبض علي أم جاسر وطليقها بكار بتهمه الابتزاز والتشهير

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

ترشيحاتنا

تعليم بني سويف

تعليم بني سويف: 48 فعالية لمبادرة "متعلم مدى الحياة" خلال 37 يومًا

تقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين

التضامن والهلال الأحمر يقدمان الدعم لأسر ضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا

جانب من الجراحة

إنجاز طبي جديد بمستشفى القناطر الخيرية.. نجاح أول جراحة لتقويم الفكين بتقنيات التخطيط الرقمي

بالصور

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة تساعدك على تحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة ؟

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

لا ترمي العيش البايت.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة

عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة

بواقي الفراخ في الثلاجة.. حوّليها لوجبة جديدة بطعم مذهل مثل المطاعم

بواقي الفراخ من امبارح؟ حوّليها لوجبة جديدة بطعم المطاعم
بواقي الفراخ من امبارح؟ حوّليها لوجبة جديدة بطعم المطاعم
بواقي الفراخ من امبارح؟ حوّليها لوجبة جديدة بطعم المطاعم

فيديو

2 مليون جنيه مكافأة

2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد