لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

تزداد الرغبة في تناول الحلويات ليلًا لدى كثير من الأشخاص، خاصة بعد الانتهاء من يوم طويل والشعور بالتعب أو التوتر، وقد يبدو اشتهاء السكر مجرد عادة، لكنه في بعض الأحيان يرتبط بنمط تناول الطعام خلال اليوم، أو قلة النوم، أو العوامل النفسية.

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟

والإفراط في تناول الحلويات بشكل متكرر قد يضيف كميات كبيرة من السعرات إلى النظام الغذائي، ما يجعل التحكم في الوزن أكثر صعوبة. فما أسباب اشتهاء السكريات ليلًا؟ وكيف يمكن تقليل هذه الرغبة؟

1. عدم تناول وجبات متوازنة خلال اليوم

من أبرز أسباب اشتهاء الحلويات في الليل عدم الحصول على وجبات كافية أو متوازنة خلال ساعات النهار، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

فعندما يتخطى الشخص وجبة أو يتناول كميات قليلة جدًا من الطعام، قد يصل إلى المساء وهو يشعر بجوع شديد، فيميل إلى اختيار الأطعمة سريعة الأكل والغنية بالسكر.

كما أن الوجبات التي تفتقر إلى البروتين والألياف قد لا تمنح إحساسًا كافيًا بالشبع، ما يزيد الرغبة في تناول وجبة خفيفة بعد العشاء.

2. قلة النوم

يمكن أن ترتبط قلة النوم بالرغبة في تناول الأطعمة الحلوة، إذ يؤثر النوم غير الكافي في الشهية والطاقة خلال اليوم.

وعندما يشعر الشخص بالتعب، قد يبحث عن مصدر سريع للطاقة، وتكون الحلويات من الخيارات السهلة والمتاحة. لذلك، فإن تحسين جودة النوم وتنظيم مواعيده قد يساعدان على تقليل تناول السكريات ليلًا.

3. التوتر والضغط النفسي

قد يكون اشتهاء الحلويات مرتبطًا بالحالة النفسية وليس الجوع الحقيقي فقط. فبعد يوم مليء بالضغوط، قد يلجأ البعض إلى الشوكولاتة أو الحلويات باعتبارها وسيلة للاسترخاء أو تحسين المزاج.

ومع تكرار الأمر، يمكن أن تتحول الحلويات إلى عادة مرتبطة بوقت معين من اليوم أو بمواقف نفسية محددة، مثل مشاهدة التلفزيون قبل النوم.

4. الملل والعادات اليومية

أحيانًا لا يكون السبب هو الجوع، وإنما الملل أو الروتين. فقد يعتاد الشخص تناول الحلوى أثناء مشاهدة مسلسل أو تصفح الهاتف، حتى دون الشعور بالجوع.

وتكرار هذا السلوك يجعل الدماغ يربط بين وقت الليل والحلويات، فتظهر الرغبة تلقائيًا مع مرور الوقت.

5. تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة

تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة

الإكثار من الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض والسكريات المضافة خلال اليوم قد يجعل النظام الغذائي أقل إشباعًا، خصوصًا إذا كان منخفضًا في البروتين والألياف.

لذلك، من الأفضل الاعتماد على وجبات متوازنة تحتوي على الخضراوات، ومصادر البروتين، والحبوب الكاملة، وغيرها من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.

6. تقييد الحلويات بشكل مبالغ فيه

من المفارقات أن الحرمان الشديد من الحلويات قد يجعل الرغبة فيها أكثر إلحاحًا لدى بعض الأشخاص.

فعندما يضع الشخص قواعد صارمة مثل منع السكر تمامًا، قد يشعر بأنه محروم، ثم ينتهي الأمر بتناول كمية كبيرة من الحلويات في الليل.

الأفضل هو اتباع نظام غذائي متوازن يسمح بكميات معتدلة من الأطعمة التي يفضلها الشخص، بدلًا من الانتقال بين الحرمان والإفراط.

كيف تقللين الرغبة في الحلويات ليلًا؟

يمكن السيطرة على اشتهاء السكر من خلال بعض الخطوات البسيطة، منها تناول وجبات منتظمة ومتوازنة خلال اليوم، والاهتمام بالبروتين والألياف، وشرب كمية مناسبة من الماء، والنوم لفترة كافية.

كما يمكن استبدال الحلويات عالية السكر بخيارات أكثر توازنًا، مثل الزبادي مع الفاكهة أو قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة، حسب احتياجات الشخص ونظامه الغذائي.

ومن المفيد أيضًا تحديد ما إذا كانت الرغبة ناتجة عن الجوع الحقيقي أم الملل أو التوتر قبل تناول الحلوى.

هل اشتهاء الحلويات ليلًا يعني الإصابة بالسكري؟

ليس بالضرورة. الرغبة في تناول السكر وحدها لا تعني الإصابة بمرض السكري، إذ توجد أسباب كثيرة لاشتهاء الحلويات، منها العادات الغذائية والنوم والتوتر.

لكن إذا كان اشتهاء السكر مصحوبًا بأعراض أخرى مثل العطش الشديد، وكثرة التبول، أو فقدان الوزن غير المبرر، فمن الأفضل استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات المناسبة.