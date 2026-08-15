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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم إسرائيلي واسع يستهدف منطقة تلال علي الطاهر جنوب لبنان

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل ‏إعلام عبرية بتنفيذ قوات الاحتلال هجوما واسعا استهدف منطقة تلال علي الطاهر جنوب لبنان.

وفي وقت سابق ؛ نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير وإحراق لعدد من المنازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة، بجنوب لبنان في إطار استمرار الاعتداءات في المنطقة الحدودية.

وفي سياق متصل، شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارتين على بلدة المنصوري، على دفعتين، فيما سُمع دوي الانفجارات في مدينة صور. 

كما دوّى انفجار كبير في محيط بلدة الخيام في قضاء مرجعيون، وسُمع صداه في المناطق المحيطة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات والتفجيرات الإسرائيلية في عدد من البلدات والقرى الحدودية في جنوب لبنان

لبنان منطقة تلال علي الطاهر جنوب لبنان جيش الاحتلال

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