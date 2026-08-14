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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء لبنان: إعاد إعمار النبطية أولوية أساسية ضمن مساعي النهوض بالجنوب

رئيس وزراء لبنان: إعاد إعمار النبطية أولوية أساسية ضمن مساعي النهوض بالجنوب
رئيس وزراء لبنان: إعاد إعمار النبطية أولوية أساسية ضمن مساعي النهوض بالجنوب
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم / الجمعة / أن إعادة إعمار مدينة النبطية، يشكل أولوية أساسية ضمن مساعي النهوض بالجنوب وتثبيت عودة أهله إلى بلداتهم وقراهم، مشددا على أهمية دور المدينة كمركز للمحافظة وما تضطلع به من وظائف إدارية واقتصادية وخدماتية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا خُصّص لمتابعة إعادة الإعمار في مدينة النبطية، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ورئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

وجرى خلال الاجتماع بحث التقدم المحقق في مسار العودة والنهوض في المدينة، والبحث في أبرز الحاجات والتحديات التي لاتزال تواجهها، ولاسيما على صعيد البنى التحتية والمرافق والخدمات العامة.

وتم الاتفاق على آليات لمتابعة هذه الملفات وتنسيق العمل بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع تنفيذ الإجراءات والمشاريع ذات الأولوية.

رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إعادة إعمار مدينة النبطية مساعي النهوض بالجنوب

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