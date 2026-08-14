قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم سيبراني واسع يستهدف 50 من كبريات الشركات العالمية| تفاصيل
رئيس الوزراء العراقي: مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية أولوية قصوى
ادفع دلوقتي واستفيد.. المالية تطرح الصكوك الضريبية بعائد معفى من الضرائب
بعد هبوط أمس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة وعيار 21 عند هذا الرقم
رسيما.. 19 سبتمبر بداية الدراسة في جامعة الأزهر للعام الجديد 2027/2026
معركة قاعة الرقص.. إدارة ترامب تتحدى قرار وقف مشروع البيت الأبيض
شاهد.. حمزة عبد الكريم خلال تدريبات برشلونة استعدادًا للموسم الجديد
كل رغبة مهمة..التعليم العالي يحذر طلاب المرحلة الثانية من التنسيق
التحفظ على سفينة حطمت أجزاءً من الشعاب المرجانية بخليج السويس ومحميات جنوب سيناء توثق الأضرار
خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين خلال مواجهات الساحل الغربي اليمني
مهيب عبد الهادي: بيان عبدالله السعيد جميل أوي أوي
لأول مرة منذ 16 عاما.. أمريكا تنفذ 3 عمليات إعدام في يوم واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رسيما.. 19 سبتمبر بداية الدراسة في جامعة الأزهر للعام الجديد 2027/2026

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

اعتمدت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026 /2027م. 

19 سبتمبر بداية الدراسة في جامعة الأزهر 2026 /2027

وينطلق الاعم الجديد يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026م، لتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا، وتنتهي يوم الخميس 31 ديسمبر 2026م وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 2 يناير 2027م، مع عدم عقد امتحانات يوم 7 يناير 2027م، وتستمر حتى الخميس 21 يناير 2027م، وتبدأ إجازة منتصف العام من السبت 23 يناير 2027م إلى الخميس 4 فبراير 2027م.

كما ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 6 فبراير 2027م ويستمر لمدة 15 أسبوعًا، وينتهي يوم الخميس 20 مايو 2027م، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2027م بما يتماشى مع طبيعة الدراسة والامتحانات في كل كلية، وتبدأ امتحانات التصفية للعام الجامعي 2026 /2027 في 4 سبتمبر 2027م.

19 سبتمبر بداية الدراسة في جامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر بداية الدراسة في جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

الاهلي

مفاجآت في صفقتي انضمام محمود صلاح وتوفيق محمد لـ الأهلي

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

هيثم حسن

هيثم حسن: هاتفي اشتعل بالاتصالات بعد مباراة الأرجنتين.. ومكالمة حسمت قراري

الاهلي

صفقات نارية.. تفاصيل تحركات الأهلي في الأيام الأخيرة للميركاتو

ترشيحاتنا

المتهمة

فيديوهات رقص خليع.. القبض على صانعة محتوى في أكتوبر

المتهمين

القبض على لص سرقة المساكن في 15 مايو بالقاهرة

المتهم

جذبها من ملابسها داخل محل.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة في الغربية

بالصور

فستان لافت.. درة تستعرض رشاقتها

درة
درة
درة

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد