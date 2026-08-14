رسيما.. 19 سبتمبر بداية الدراسة في جامعة الأزهر للعام الجديد 2027/2026

اعتمدت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026 /2027م.

19 سبتمبر بداية الدراسة في جامعة الأزهر 2026 /2027

وينطلق الاعم الجديد يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026م، لتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا، وتنتهي يوم الخميس 31 ديسمبر 2026م وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 2 يناير 2027م، مع عدم عقد امتحانات يوم 7 يناير 2027م، وتستمر حتى الخميس 21 يناير 2027م، وتبدأ إجازة منتصف العام من السبت 23 يناير 2027م إلى الخميس 4 فبراير 2027م.

كما ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 6 فبراير 2027م ويستمر لمدة 15 أسبوعًا، وينتهي يوم الخميس 20 مايو 2027م، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2027م بما يتماشى مع طبيعة الدراسة والامتحانات في كل كلية، وتبدأ امتحانات التصفية للعام الجامعي 2026 /2027 في 4 سبتمبر 2027م.