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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بمشاركة 130 إماما.. الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات حلوان والمعصرة

الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة
الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة
عبد الرحمن محمد

سيَّرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ أحمد جمال، مدير مديرية أوقاف القاهرة، بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات أوقاف حلوان والمعصرة و ١٥ مايو، بمشاركة ١٣٠ إمامًا من ديوان عام الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، في إطار خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، وتعزيز الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية.

الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات حلوان والمعصرة

وتضمنت القافلة إلقاء خطبة الجمعة بعنوان: «الإحسان إلى المحتاجين بين صدق العبودية وجمال السلوك»، التي تناولت مكانة الإحسان إلى المحتاجين باعتباره من صور صدق العبودية لله تعالى، ومظهرًا من مظاهر رقي السلوك، مع التأكيد على ضرورة تقديم المساعدة بما يحفظ كرامة الإنسان ويصون مشاعره، وتصحيح بعض السلوكيات الخاطئة في تقديم المساعدات، وفي مقدمتها التشهير بالمحتاج أو المنِّ عليه أو إيذاء مشاعره.

وتناولت الخطبة عددًا من المحاور، من أبرزها: جعل الإحسان إلى المحتاجين دليلًا على رقي السلوك، واستلهام الهدي النبوي في جود العطاء، وإعطاء الصدقة حقها مع حفظ كرامة المحتاج، والحذر من المنِّ والأذى، والحرص على أن تكون الصدقة رسالة رحمة تحفظ للإنسان إنسانيته، فضلًا عن بيان فضل إخفاء الصدقة وصيانة كرامة المتعففين.

واستندت الخطبة إلى عدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومنها قول الله تعالى: ﴿وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّائِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُوا۟ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا﴾، وقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبۡطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ﴾، إلى جانب عدد من الأحاديث النبوية التي تحث على نفع الناس، وحسن العطاء، وإخفاء الصدقة.

وجاءت الخطبة الثانية بعنوان: «احرص عند توصيل الصدقة على حسن إعطائها وتقديمها بما لا يجرح شعور أخيك المحتاج»، ودعت إلى مراعاة مشاعر المحتاجين عند تقديم الصدقات والمساعدات، والابتعاد عن كل ما يمس كرامتهم أو يشعرهم بالحرج أو المهانة، مع التأكيد على أن العطاء عبادة وسلوك راقٍ، وأن حفظ كرامة الإنسان من تمام الإحسان، وأن الصدقة ينبغي أن تكون سببًا في إدخال السرور وتفريج الكرب.

وتأتي القافلة ضمن البرنامج الدعوي الذي تنفذه مديرية أوقاف القاهرة بالتنسيق مع ديوان عام وزارة الأوقاف، لتكثيف الحضور الدعوي بالمساجد، وتعزيز التواصل مع روادها، وترسيخ الوعي بالقضايا المجتمعية، وتعزيز قيم الرحمة والتكافل وحفظ كرامة الإنسان، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا.

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