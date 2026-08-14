الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (14) مسجدًا اليوم الجمعة 14من أغسطس 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين ، وإحلال وتجديد (8) مساجد، و صيانة وتطوير (4) مساجد.
وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى (129) مسجدًا من بينها (83) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (46) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14808) مساجد بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 567 مليون جنيه.
وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية الكرادوة – مركز دسوق؛ ومسجد الإصلابي بقرية الإصلابي – مركز سيدي سالم.
وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد الحاج عبد العظيم بقرية بني مجد – مركز منفلوط.
تم إنشاء وبناء مسجد بني أمية بقرية الصهريج – مركز منفلوط.
وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد فتح الله عبد العاطي بعزبة شمرزة بقرية البستان – مركز الدلنجات.
وفي محافظة المنوفية:
تم إحلال وتجديد مسجد السوالم بقرية عرب الرمل – مركز قويسنا.
وفي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد العتيق بنجع أبو عياط بقرية أولاد نجم – مركز نجع حمادي.
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد الروضة الشريفة – مركز قطور.
تم صيانة وتطوير: مسجد الحمد بقرية دماط – مركز قطور.
وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية منشأة رحمي – مركز إطسا.
وفي محافظة سوهاج:
تم إنشاء وبناء مسجد الفتاح العليم بقرية منشأة برديس – مركز البلينا.
وفي محافظة القليوبية:
تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بعزبة عيسى بقرية السفاينة – مركز طوخ.
وفي محافظة بني سويف:
تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن – خلف التأمين الصحي – بندر بني سويف.
وفي محافظة الدقهلية:
تم صيانة وتطوير مسجد عوض حسانين بعزبة عوض حسانين بقرية البشمور – مركز دكرنس.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.