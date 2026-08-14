الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (14) مسجدًا اليوم الجمعة 14من أغسطس 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين ، وإحلال وتجديد (8) مساجد، و صيانة وتطوير (4) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى (129) مسجدًا من بينها (83) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (46) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14808) مساجد بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 567 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية الكرادوة – مركز دسوق؛ ومسجد الإصلابي بقرية الإصلابي – مركز سيدي سالم.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد الحاج عبد العظيم بقرية بني مجد – مركز منفلوط.

تم إنشاء وبناء مسجد بني أمية بقرية الصهريج – مركز منفلوط.



وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد فتح الله عبد العاطي بعزبة شمرزة بقرية البستان – مركز الدلنجات.

وفي محافظة المنوفية:

تم إحلال وتجديد مسجد السوالم بقرية عرب الرمل – مركز قويسنا.

وفي محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد العتيق بنجع أبو عياط بقرية أولاد نجم – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد الروضة الشريفة – مركز قطور.

تم صيانة وتطوير: مسجد الحمد بقرية دماط – مركز قطور.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية منشأة رحمي – مركز إطسا.

وفي محافظة سوهاج:

تم إنشاء وبناء مسجد الفتاح العليم بقرية منشأة برديس – مركز البلينا.

وفي محافظة القليوبية:

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بعزبة عيسى بقرية السفاينة – مركز طوخ.

وفي محافظة بني سويف:

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن – خلف التأمين الصحي – بندر بني سويف.

وفي محافظة الدقهلية:

تم صيانة وتطوير مسجد عوض حسانين بعزبة عوض حسانين بقرية البشمور – مركز دكرنس.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.