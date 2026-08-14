أجمل دعاء يوم الجمعة.. ردده الآن وحتى غروب الشمس

أجمل دعاء يوم الجمعة.. يحرص المسلمون في يوم الجمعة على الإكثار من الدعاء والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما لهذا اليوم من فضل عظيم، وقد اختصه الله سبحانه وتعالى بساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرًا إلا أعطاه إياه، ولذلك يستحب اغتنام ساعات يوم الجمعة في الدعاء والتضرع إلى الله، والإكثار من الاستغفار والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

ويأتي شهر ربيع الأول حاملًا في وجدان المسلمين ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الشهر الذي ارتبط بميلاد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن شهر ربيع الأول شهر رفع الله قدره وأعلى شأنه بميلاد سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

كما أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الثاني عشر من ربيع الأول على أرجح الأقوال.

ومن أفضل ما يحرص عليه المسلم في هذه الأيام المباركة الإكثار من الدعاء، مع استحضار القلب وحسن الظن بالله، وسؤال الله تعالى الرحمة والمغفرة وقضاء الحوائج وصلاح الحال، ومن الأدعية الجامعة التي يمكن ترديدها:

أجمل دعاء يوم الجمعة

الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير، اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين.

لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير.

يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، سأدعو لقلب قريب من قلبي، اللهم ارزقه ما يريد، وارزق قلبه ما يريد، واجعله لك كما تريد، اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك. اللهم اغفر للمسلمين جميعًا، الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين، وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.

اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدًا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني.

اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب، ولا تمنع عنا رحمتك يا رب العالمين.

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات.

اللهم نور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تغسل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتيه إلا أنت.

اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، ويا أرحم من الأم الحنون، اللهم اجعل قارئ رسالتي في الدارين سعيدًا، وعند غفلة الناس منيبًا، واغفر لأم أنجبته ولأب أحسن تربيته، واجعل أعلى الجنة دار إقامته.

اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، غير ضالين ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

أدعية يوم الجمعة

اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.

اللهم إليك مددت يدي، وفيها عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر لي، وعافني، واعف عني، واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين، برحمتك أستعين.

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك.

اللهم اغفر للمسلمين جميعًا، الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهله وصحبه أجمعين.

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، الأول والآخر، والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.

اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد على الرضا.

دعاء يوم الجمعة للنفس

ويستحب للمسلم أن يغتنم يوم الجمعة في الدعاء بما يحب لنفسه وأهله ومن يحب، وأن يكثر من الاستغفار والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتحرى ساعة الإجابة بالدعاء والرجاء وحسن الظن بالله.

ومع حلول شهر ربيع الأول، تزداد معاني المحبة والاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضورًا في قلوب المسلمين، وقد ذكرت دار الإفتاء المصرية أن تعظيم ذكرى مولده الشريف يكون بالإكثار من الذكر والدعاء والعبادة وقراءة القرآن وسائر الطاعات.

فلا تجعل يوم الجمعة يمر دون دعاء، وردد هذه الأدعية من الآن وحتى غروب الشمس، لعلها توافق ساعة الإجابة، واسأل الله أن يفرج همك، ويقضي دينك، ويشفي مريضك، ويرحم موتاك، ويغفر ذنبك، ويحقق لك ما تتمنى، ويكتب لك ولأهلك والمسلمين جميعًا الرحمة والمغفرة والقبول.