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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

افتتاح المساجد
افتتاح المساجد
إيمان طلعت

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (14) مسجدًا غدًا الجمعة 14من أغسطس 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين ، وإحلال وتجديد (8) مساجد، و صيانة وتطوير (4) مساجد.

افتتاح 14 مسجدا 

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى (129) مسجدًا من بينها (83) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (46) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14808) مساجد بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 567 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية الكرادوة – مركز دسوق؛ ومسجد الإصلابي بقرية الإصلابي – مركز سيدي سالم.

وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد الحاج عبد العظيم بقرية بني مجد – مركز منفلوط.

تم إنشاء وبناء مسجد بني أمية بقرية الصهريج – مركز منفلوط.

وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد فتح الله عبد العاطي بعزبة شمرزة بقرية البستان – مركز الدلنجات.

وفي محافظة المنوفية:
تم إحلال وتجديد مسجد السوالم بقرية عرب الرمل – مركز قويسنا.

وفي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد العتيق بنجع أبو عياط بقرية أولاد نجم – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد الروضة الشريفة – مركز قطور.

تم صيانة وتطوير: مسجد الحمد بقرية دماط – مركز قطور.

وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية منشأة رحمي – مركز إطسا.

وفي محافظة سوهاج:
تم إنشاء وبناء مسجد الفتاح العليم بقرية منشأة برديس – مركز البلينا.

وفي محافظة القليوبية:
تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بعزبة عيسى بقرية السفاينة – مركز طوخ.

وفي محافظة بني سويف:
تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن – خلف التأمين الصحي – بندر بني سويف.

وفي محافظة الدقهلية:
تم صيانة وتطوير مسجد عوض حسانين بعزبة عوض حسانين بقرية البشمور – مركز دكرنس.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

الأوقاف وزارة الأوقاف افتتاح 14 مسجد

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