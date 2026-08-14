الأزهر: الإحسان أعلى مراتب الدين.. والاقتداء بالنبي يبدأ من ضبط النفس

أكد الدكتور محمد العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإحسان يمثل أعلى مراتب الدين، مشيرًا إلى أن العبد المسلم يترقى من الإسلام إلى الإيمان ثم إلى الإحسان.

وأوضح “العليمي” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الإحسان هو أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، مؤكدًا أن هذا المفهوم ينعكس على كل تصرفات الإنسان، في عبادته وعمله وعلاقاته وتعاملاته مع الآخرين.

وأشار إلى أن الإحسان لا يعني الضعف أو الاستسلام، بل يمثل قوة الإنسان الحقيقية وقدرته على ضبط نفسه، خاصة عند الغضب أو القدرة على الرد على الإساءة.

وأضاف أن الوصول إلى مقام الإحسان يحتاج إلى مجاهدة النفس، مستشهدًا بقول الله تعالى: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين».

ولفت إلى أن الإنسان ينبغي أن يتعامل بالإحسان طلبًا لرضا الله، وليس انتظارًا لمقابل من الآخرين، مؤكدًا أن من يتعامل بهذا المفهوم يستطيع أن يطبق الإحسان في أسرته وعمله وعلاقاته المختلفة.