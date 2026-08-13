أزهري: ثبات الأرض نعمة عظيمة.. والزلازل تذكرنا بنعم الله

أكد الشيخ عطية محمد عطية، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الله أنعم على الإنسان بنعم كثيرة، وعلينا أن نحمد الله عليها في كل وقت، مشيرًا إلى أن من نعم الله ثبات الأرض.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الأيام الماضية شهدت هزة أرضية أو زلزالًا لم يستغرق سوى ثوانٍ، وأصيب الجميع بالخوف والرعب، موضحًا أن هذه الأمور تجعلنا نشكر الله في كل وقت وعلى كل شيء.

وأوضح أن هناك نعمًا كثيرة منسية لدى المسلمين، وأن الله أنزل آيات كثيرة عن ثبات الأرض، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه الكريم: «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا * وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا»، وقوله تعالى: «وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ».