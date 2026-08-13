رئيس طرابزون سبور: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم الإسلامي وقدوة كبيرة لنا

كشف أرطغرل دوجان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، كواليس محاولات ناديه للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه يعتبره أفضل لاعب في العالم الإسلامي وقدوة كبيرة للنادي.

وقال دوجان: «محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم الإسلامي، وقدوة كبيرة لنا».

وأضاف: «تواصلت مع فاتح تكة، المدير الفني للفريق، بشأن إمكانية التعاقد مع صلاح، وسألته: ما رأيك في محمد صلاح؟، فأجابني: ماذا تقول؟».

وتابع رئيس طرابزون سبور: «فهمت من رده الرسالة التي أراد إيصالها، وبعد ذلك بدأنا التواصل مع وكيل صلاح، لكن المفاوضات كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة مع نادٍ تركي آخر».

وأوضح: «انتظرنا حتى انسحاب بشكتاش من المفاوضات، وبعدها كثفنا اتصالاتنا مع محمد صلاح ووكيله، واستغرقت المفاوضات نحو 5 أو 6 أيام».