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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير قهوة: البن منزوع الكافيين لا يخلو منه 100%

البن
البن
رحمة سمير

قال المهندس محمد الكومي خبير البن والقهوة، إن البن منزوع الكافيين لا يتم التخلص من الكافيين الموجود فيه بنسبة 100%، موضحًا أن هناك نسبة من الكافيين تظل موجودة فيه. وشدد على ضرورة التفرقة بين البن منزوع الكافيين والبن سريع الذوبان «Instant»، مؤكدًا أن كل نوع منهما يختلف عن الآخر في طريقة التصنيع والاستخدام.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ البن سريع الذوبان يمر بعمليات تتضمن دخوله إلى مكثفات وغليه ثم تجفيفه في النهاية حتى يصل إلى الصورة المعروفة باسم «Instant»، مشيرًا إلى أن نحو جرامين منه يكفيان لإعداد كوب، في حين يحتاج البن الآخر إلى نحو 7 أو 8 جرامات للكوب الواحد. وأضاف أنه شخصيًا «مابفضلوش» كونه يحتوي على إضافات معينة تساعد على الوصول إلى طعم ثابت، كما أشار إلى وجود «chemicals» في هذه المنتجات، مؤكدًا أنه لا يفضل البن سريع الذوبان، سواء المنتج محليًا أو المستورد.

وأشار خبير البن والقهوة إلى أنه لا يفضل كذلك منتجات «3 in 1»، موضحًا أن مسحوق الحليب «Milk Powder» المستخدم فيها «مش لبن خالص». وقال إنه لا يقترب من «العيلة دي خالص»، رغم سهولة استخدامها، إذ يكفي فتح الكيس ووضع محتواه في كوب من الماء الساخن. كما انتقد أسلوب التسويق لهذه المنتجات، موضحًا أنها تستهدف بدرجة كبيرة صغار السن من الشباب، من خلال الترويج لفكرة السهر والمذاكرة والحصول على مشروب سريع.

وفي المقابل، أكد الكومي أن شرب القهوة مفيد جدًا لصحة القلب، لاحتوائها على مضادات الأكسدة، مستشهدًا بأشخاص يعملون في مجال البن، وخاصة في إيطاليا، ويستمرون في ممارسة المهنة حتى أعمار متقدمة. ونصح بألا يتجاوز استهلاك القهوة فنجانين أو ثلاثة يوميًا، قائلًا إن «أي حاجة تزيد عن الحد بتاعها تبقى مضرة»، كما حذر من شرب القهوة على معدة فارغة في الصباح، لأن مستوى الكورتيزول في الجسم يكون مرتفعًا في هذا التوقيت، والقهوة تزيده، بحسب قوله.

وأكد الكومي أن القهوة «كويسة جدًا للقلب»، لكنه نصح مرضى القلب بألا يتجاوزوا فنجانًا واحدًا يوميًا. وعند المفاضلة بين أنواع القهوة، استبعد القهوة سريعة الذوبان، ورشح الإسبريسو أولًا، ثم القهوة الفلتر، ثم القهوة التركي، موضحًا أن الفلتر يحتوي على نسبة كافيين أعلى، بينما يطلق على القهوة التركي في علم القهوة «Drink and Eat» لأن الشخص يتناول جزءًا من تفل البن معها.

محمد الكومي البن الكافيين خبير بن بسمة وهبة

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