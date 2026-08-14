مصطفى بكري: حرب ممنهجة تستهدف الدولة المصرية عبر الشائعات والتشكيك.. ووزير الخارجية عن اتفاقية الدفاع بين السعودية وتركيا وباكستان: ندرس بشكل معمق وفقا للدستور| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

نقيب صيادلة القاهرة: ننادي بكتابة الروشتة إلكترونيا لتفادي أي خطأ في صرف الدواء

كشف الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة تفاصيل مخاطبة وزير الصحة بإلزام مقدمي الخدمة الصحية بالروشتة المطبوعة تفاديا للأخطاء .



بسمة وهبة تكشف واقعة غريبة: رقمي اتصل بي.. وتطرح تساؤلات حول أمان خطوط المحمول

قالت الإعلامية بسمة وهبة إنها فوجئت بواقعة وصفتها بالغريبة والمريبة، بعدما وجدت مكالمة فائتة واردة من رقمها الشخصي إلى هاتفها، رغم أن الخط كان مفتوحًا وتستخدمه، مؤكدة أن الأمر جعلها تتساءل: «هو أنا حقيقي ولا بحلم ولا إيه ده بجد؟».



شروط إيرانية لفتح مضيق هرمز.. إنهاء الحرب ورفع العقوبات أبرز المطالب

كشف اللواء الدكتور سمير فرج عن مجموعة من المطالب التي تضعها إيران كمدخل أساسي لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بصورة كاملة، في إطار مساعٍ تستهدف احتواء التصعيد والتوصل إلى تسوية تخفف من حدة التوتر في المنطقة.



مصطفى بكري: حرب ممنهجة تستهدف الدولة المصرية عبر الشائعات والتشكيك

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تواجه، حربًا ممنهجة تستهدف التشكيك في كل شيء ومهاجمة رموز الدولة المصرية، إلى جانب نشر الشائعات والأكاذيب عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات التي وصفها بالمعادية لمصر.



مصطفى بكري: تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر دفعة قوية لمسيرة التنمية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مجلس النواب أقر منذ أيام قانونًا يتعلق بطبيعة عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجريدة الرسمية نشرت اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشكيل مجلس إدارة الجهاز.



وزير خارجية تركيا: الجانب الإسرائيلي لا يسير نحو السلام.. وهدفهم تهجير الفلسطينيين من غزة

أكد هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، أنه تم تجاوز الكثير من المشكلات في مسار تطبيق بنود ومراحل اتفاق غزة .



عبدالعاطي: التعاون بين القاهرة وأنقرة ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن المباحثات المصرية التركية أكدت أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المحيط الإقليمي، مشيرًا إلى أن التعاون بين القاهرة وأنقرة يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وزير الخارجية عن اتفاقية الدفاع بين السعودية وتركيا وباكستان: ندرس بشكل معمق وفقا للدستور

علق الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، على اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعدية وتركيا وباكستان، قائلا:" مصر تجمعها علاقات متميزة مع السعودية وباكستان وتركيا وحريصون على دفع العلاقات الثنائية مع تلك الدول".



عبدالعاطي: نعتز بحفاوة الشعب التركي بمحمد صلاح.. ونسعى لتعزيز التعاون في التعليم والسياحة والثقافة

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن المباحثات مع الجانب التركي تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والتدريب المهني وبناء القدرات، إلى جانب تفعيل آليات التعاون القائمة بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في مصر وتركيا.



وزير خارجية تركيا: القاهرة وأنقرة سوف تسهمان في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

وجه هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، الشكر والتقدير لمصر على حفاوة الاستقبال والضيافة .



الحرارة على موعد مع قفزة جديدة.. أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من الأتربة غدًا

تتواصل الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء البلاد غدًا الجمعة، بالتزامن مع نشاط للرياح وشبورة مائية صباحية على عدد من الطرق، وسط توقعات بارتفاع الإحساس بالحرارة في بعض المحافظات.