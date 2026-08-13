مصطفى بكري: تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر دفعة قوية لمسيرة التنمية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مجلس النواب أقر منذ أيام قانونًا يتعلق بطبيعة عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجريدة الرسمية نشرت اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشكيل مجلس إدارة الجهاز.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن القرار نص على تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة برئاسة الدكتور بهاء الدين محمد عبد الغني الغنام، وعضوية كل من: اللواء مهندس أمير سيد أحمد، خبيرًا في شؤون التخطيط العمراني، والدكتور هاني عاطف سويلم، خبيرًا في شؤون الموارد المائية والري، والدكتور شريف محمد فاروق، خبيرًا إداريًا ومصرفيًا، وعلاء الدين فاروق زكي، خبيرًا إداريًا ومصرفيًا.

كما يضم المجلس الدكتور أحمد محمد رستم، خبيرًا في التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رشا عياد راغب، خبيرة في شؤون الإدارة والتسويق وتنمية القيادات، والدكتور خالد سري صيام، خبيرًا اقتصاديًا وقانونيًا، وعادل محمد اللبان، خبيرًا ماليًا ومصرفيًا.

وأشار مصطفى بكري إلى أن اختيار هذه الكفاءات والخبرات يمثل خطوة موفقة، من شأنها دعم عمل جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره في مسيرة التنمية، خاصة في مجالات التنمية الزراعية والصناعية واستصلاح الأراضي.

وأكد أن تشكيل مجلس الإدارة بهذا التنوع في الخبرات من شأنه أن يدفع الجهاز إلى تنفيذ مهامه بكفاءة أكبر، في إطار منظومة مؤسسية واضحة، لافتًا إلى أهمية خضوع الجهاز للرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب.

دعم خطط الدولة

وتابع أن هذه الخطوة تعكس وجود خطة واضحة للمتابعة والإشراف على عمل الجهاز، بما يضمن تحقيق أهدافه التنموية وتعظيم الاستفادة من إمكاناته في دعم خطط الدولة خلال المرحلة المقبلة.