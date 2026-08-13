بمشاركة أكرم توفيق.. الأهلي ينهي مرانه المسائي في إسبانيا استعدادًا لمباراة «يوروبا» غدًا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه المسائي اليوم الخميس، في معسكره المغلق المقام حاليًّا في إسبانيا، وذلك ضمن برنامج الإعداد والتجهيز للمنافسات القادمة.

ويستعد الأهلي لخوض المباراة الودية الثانية، التي تقام غدًا الجمعة أمام فريق «يوروبا» الإسباني.

جلسة سريعة مع اللاعبين

وعقد الحسين عموتة، المدير الفني، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها العديد من النقاط الفنية ومنحهم تعليمات محددة لتنفيذها داخل الملعب.

وحرص عموتة على الحديث عن المباراة الودية السابقة التي خاضها الفريق أمام «بادالونا» الإسباني، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، مشيدًا بما قدمه اللاعبون ومطالبًا بالاستمرار على نفس المستوى.

فقرة للتدريبات البدنية

وبعدها، خاض اللاعبون فقرة للتدريبات البدنية تحت إشراف مخطط الأحمال، تلتها فقرة خاصة للجري حول الملعب لرفع معدلات اللياقة البدنية.

فقرة تكتيكية وخططية

واختُتم المران بفقرة تكتيكية وخططية ركز فيها الجهاز الفني على ضرورة الاستغلال الأمثل للكرات الثابتة والعرضيات كأحد الحلول الهجومية المهمة.

جدير بالذكر أن معسكر الأهلي في إسبانيا يستمر حتى يوم 20 أغسطس الجاري، ويختتم بمواجهة برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس على كأس «خوان جامبر» التي ستقام على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».