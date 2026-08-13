الأهلي يواصل تدعيم صفوفه.. توفيق محمد يقترب من ارتداء القميص الأحمر

حسم النادي الأهلي اتفاقه مع نادي بتروجيت على التعاقد مع توفيق محمد، لاعب الفريق البترولي، قبل 24 ساعة من غلق باب القيد، وفقًا لما أكده الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب خالد الغندور: «بتروجيت يوافق على بيع توفيق محمد للأهلي قبل قفل القيد بـ24 ساعة، وغدًا سيتم قيده».

ومن المنتظر أن ينضم توفيق محمد إلى قائمة الأهلي خلال الساعات المقبلة، في ظل استعداد الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر القادرة على المنافسة محليًا وقاريًا.

ويواصل الأهلي استعداداته خلال معسكره المقام في إسبانيا، حيث يخوض الفريق عدة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين قبل بداية الموسم.

ويلتقي الأهلي في مباراته الودية المقبلة مع يوروبا الإسباني، يوم الجمعة 14 أغسطس، في تمام الساعة السادسة و45 دقيقة مساءً، على ملعب سيف بوسك دي توسكا بإسبانيا، وذلك قبل مواجهة برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر يوم 19 أغسطس الجاري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بادالونا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت أمس، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

وسجل الأهلي أهدافه عن طريق علي محمود وأقطاي عبد الله وأحمد زيزو، بينما أهدر سفيان بنجديدة ركلة جزاء خلال أحداث الشوط الأول بعدما تصدى لها حارس الفريق الإسباني.

ويستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى يوم 20 أغسطس الجاري، ويتخلله برنامج تدريبي مكثف وعدد من المباريات الودية، على رأسها مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر يوم 19 أغسطس.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز بمواجهة إنبي، بينما يختتم مباريات الدور الأول بمواجهة وادي دجلة، على أن يخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري، بينما تختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل.

وتنطلق المرحلة الثانية من المسابقة يوم 8 مارس، على أن تختتم منافسات الدوري يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تعديلات على أجندة شهر مايو، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.