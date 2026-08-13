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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الله السعيد يعود للزمالك.. تعرف على موعد انتظامه في التدريبات

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
محمد بدران

أعلن طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سينتظم في تدريبات القلعة البيضاء يوم السبت المقبل.

وكان عبد الله السعيد قد حسم موقفه من الاستمرار مع الزمالك، بعدما أعلن مواصلة مشواره مع الفريق خلال الموسم الجديد، عقب فترة من الجدل حول مستقبله مع النادي.

وأثار السعيد حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، في ظل غيابه عن معسكر إعداد الزمالك، بسبب أزمة تتعلق بمستحقاته المالية وموقفه من استكمال تعاقده مع الفريق.

ونشر عبد الله السعيد بيانًا عبر حسابه الرسمي، أكد خلاله أنه فكر جديًا في اعتزال كرة القدم وإنهاء مسيرته بقميص الزمالك، قبل أن يتراجع عن الفكرة ويقرر الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وشدد لاعب الزمالك على اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل النادي، مؤكدًا أن علاقته بالقلعة البيضاء وجماهيرها تمثل محطة مهمة في مسيرته الكروية.

وشهدت الأيام الماضية تضاربًا بشأن مستقبل السعيد، بعدما أعلن وكيله طلب اللاعب إنهاء تعاقده مع الزمالك، قبل أن تدخل الأزمة مرحلة جديدة من المفاوضات بين الطرفين.

غياب السعيد عن مران الزمالك

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، ضمن المعسكر المغلق المقام استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وشهد مران الزمالك استمرار غياب الثلاثي شيكو بانزا، وعبد الله السعيد، وخوان بيزيرا.

ومن المنتظر أن ينتظم عبد الله السعيد في تدريبات الفريق يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد، الذي يخوض خلاله الزمالك منافسات الدوري المصري وكأس مصر وكأس عاصمة مصر وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

عبد الله السعيد الزمالك العودة للتدريبات بيان عبد الله السعيد

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