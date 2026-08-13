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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع سيدة وإصابة شاب في تصادم سيارة ودراجة نارية بالوادى الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب شاب بسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية، وقع اليوم الخميس، بطريق قرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقل المتوفاة والمصاب إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

تلقى مرفق الإسعاف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية عند الكيلو 10 بطريق قرية الكفاح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والجهات المختصة إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن مصرع سحر مصباح عبد السيد، 50 عامًا، حيث وصلت إلى مستشفى الفرافرة المركزي جثة هامدة، وتم إيداع الجثمان بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أصيب محمود عبد الغني محمد، 35 عامًا، من أهالي قرية الكفاح، بسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوص اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها القانونية وفحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المقررة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد حادثة

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