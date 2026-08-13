تجديد حبس 3 متهمين في قضية جلب مخدرات بقيمة 3 مليارات جنيه بالبحر الأحمر والإسماعيلية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة في البحر الأحمر تجديد حبس 3 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لجلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها وتهريب جزء منها إلى خارج البلاد.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن نشاط المتهمين في جلب عقار الكبتاجون ومواد مخدرة أخرى، تمهيدًا لترويجها داخل البلاد وتهريب كميات منها إلى إحدى الدول.

وبعد استكمال أعمال التحري وتقنين الإجراءات القانونية، أعدت الأجهزة الأمنية خطة لاستهداف عناصر التشكيل، ونفذت مأموريات متزامنة في نطاق محافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، أسفرت عن ضبط المتهمين.

وبتفتيش أماكن وجودهم، عثرت القوات بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة، تضمنت 3 ملايين قرص من الكبتاجون، و100 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و50 كيلو جرامًا من الحشيش، إلى جانب 3 قطع أسلحة نارية.

وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية للمضبوطات في الدولة المستهدفة بنحو 3 مليارات جنيه، بما يعكس حجم الكميات التي كانت معدة للتهريب والتداول غير المشروع.

وعقب الضبط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق التي باشرت استجوابهم للوقوف على تفاصيل نشاط التشكيل العصابي، وتحديد العناصر المرتبطة به، ومصادر حصوله على المواد المخدرة والأسلحة.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين على ذمة القضية، قبل أن يصدر قاضي المعارضات قرارًا بتجديد حبسهم لمدة 15 يومًا، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة.