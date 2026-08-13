مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حريق داخل مول أرابيلا بالتجمع

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 8 آخرون، إثر اندلاع حريق داخل أحد المطاعم بمول أرابيلا في القاهرة الجديدة، بالتزامن مع سقوط أسانسير داخل المول، ما أسفر عن حالة من الذعر بين المتواجدين.

تفاصيل الواقعة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المطاعم بالمول، وسقوط أسانسير، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، مدعومة بسيارات الإسعاف.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، ونجحت في محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المول، فيما جرى نقل المصابين لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحريات للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع الحريق وسقوط الأسانسير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.