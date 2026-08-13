خالد الغندور يطالب إمام عاشور ببيان لحسم الجدل بعد رسالة عبد الله السعيد

علّق الإعلامي خالد الغندور على البيان الذي أصدره عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشأن موقفه من الاستمرار مع القلعة البيضاء، مطالبًا إمام عاشور، لاعب الأهلي، باتخاذ خطوة مماثلة لحسم الجدل الدائر حول مستقبله.

وكان عبد الله السعيد قد أعلن استمراره مع الزمالك خلال الموسم الجديد، نافيًا ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تمرده على النادي، موضحًا أنه فكر في اعتزال كرة القدم وإنهاء مشواره بقميص القلعة البيضاء، وهو ما تسبب في غيابه عن بداية فترة إعداد الفريق.

وقال خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعد بيان عبد الله السعيد أتمنى من إمام عاشور ينزل بيان يقفل بيه الجدل اللي حاصل حواليه، وآخرها إنه جدد وطلع كلام غير صحيح».

وجاء تعليق الغندور في ظل حالة الجدل المثارة حول موقف إمام عاشور من الأهلي، خاصة مع تداول أنباء خلال الفترة الأخيرة عن تجديد عقد اللاعب، قبل أن تثار شكوك حول صحة هذه الأنباء.

وكان عبد الله السعيد قد أكد في بيانه أنه يحترم نادي الزمالك وجماهيره ومجلس الإدارة، مشددًا على أنه سيضع مصلحة النادي أولًا خلال الفترة المقبلة