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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موتسيبي يحسم موقف أفريقيا من إنفانتينو.. ويكشف الطريق الوحيد لإزاحته من رئاسة فيفا

موتسيبي وإنفانتينو
موتسيبي وإنفانتينو
إسلام مقلد

أكد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، استمرار دعم القارة الأفريقية للسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رغم تصاعد الانتقادات الموجهة إليه من عدد من الاتحادات القارية خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض إنفانتينو لضغوط متزايدة بعدما أثار مشروعه المقترح بشأن بيع حصص من الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، وعلى رأسها كأس العالم، لمستثمرين من القطاع الخاص، جدلًا واسعًا داخل أروقة كرة القدم العالمية، قبل التراجع عن الخطة.

موتسيبي: إنفانتينو كان وفيًا لكرة القدم الأفريقية

وقال موتسيبي، في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز»، إن إنفانتينو يتمتع بدعم القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن العلاقة بين رئيس «فيفا» والاتحاد الأفريقي شهدت تعاونًا خلال السنوات الماضية.

وأوضح: «لقد كان إنفانتينو وفيًا لكرة القدم الأفريقية، وهو يحظى بدعم أفريقيا، لكنني أجلس مع أعضاء قيادتي في الكاف وننظر إلى العالم بأسره. كل جزء من هذا العالم يعمل من أجل حماية مصالحه الخاصة».

تحذير من استخدام المصالح الشخصية

وشدد رئيس «كاف» على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح عند التعامل مع الأزمة الحالية، محذرًا الاتحادات المعارضة لإنفانتينو من الخلط بين مصالحها الخاصة والمبادئ المنظمة لعمل الاتحاد الدولي.

وقال موتسيبي: «لا تخلطوا بين تحقيق مصالحكم الشخصية وبين احترام القانون والإجراءات القانونية السليمة والحوكمة».

وأضاف: «الإجراءات القانونية السليمة والحوكمة واحترام القانون أمور غير قابلة للتفاوض».

الانتخابات تحسم مصير إنفانتينو

وكشف موتسيبي عن موقف واضح بشأن مستقبل رئيس «فيفا»، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة هي الطريق القانوني الوحيد لتغيير القيادة الحالية للاتحاد الدولي.

وقال: «كما تعلمون، ستجرى الانتخابات العام المقبل. ألا ينبغي أن نسمح للمسار الانتخابي بأن يستمر، وأن نترك للاتحادات الأعضاء الـ211 اتخاذ القرار؟».

وتابع: «دعوا الناس يقررون. إذا كان هناك مرشحون يريدون منافسته، فليتقدموا بأسمائهم. هذا هو التصرف الصحيح».

«إذا أردتم إبعاده.. اذهبوا إلى الانتخابات»

ووجه موتسيبي رسالة مباشرة إلى معارضي إنفانتينو، قائلًا: «إذا كنتم تريدون إبعاده، فاذهبوا إلى الانتخابات. الأمر بهذه البساطة».

وأوضح أن الاتحادات الوطنية الأعضاء في «فيفا» هي صاحبة القرار النهائي بشأن مستقبل الرئيس الحالي، مضيفًا: «دعوا الاتحادات الأعضاء الـ211 تقرر. وسيكشف التصويت عما إذا كانت هذه الاتحادات تثق به أم لا».

إنفانتينو يسعى لولاية جديدة

ويتولى جياني إنفانتينو رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2016، ويسعى للحصول على ولاية جديدة في الانتخابات المقرر إقامتها في المغرب عام 2027.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الحديث عن وجود معارضة لمشروع إنفانتينو داخل عدد من الاتحادات القارية، إلا أن موقف موتسيبي يؤكد أن الاتحاد الأفريقي يتمسك بدعم رئيس «فيفا»، مع الدعوة إلى حسم أي خلافات من خلال المسار الانتخابي والقانوني.

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