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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسط تمرد عالمي.. ترامب يهدد: رحيل إنفانتينو يعني فشل الفيفا

ترامب ورئيس الفيفا يحملان كاس العالم في ختام مونديال 2026
ترامب ورئيس الفيفا يحملان كاس العالم في ختام مونديال 2026
خاطر عبادة

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي يتعرض لضغوط، وتمرد عالمي على سياساته في كرة القدم الدولية.

وكتب ترامب على موقع ”تروث سوشيال” أن الفيفا ”سترتكب خطأً فادحاً” إذا استبدلت الاتحادات الأعضاء إنفانتينو.

ويواجه رئيس الفيفا ضغوطاً للاستقالة بعد محاولة فاشلة لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، واضطر إنفانتينو إلى الاعتذار بعد أن تم إجهاض خططه إثر ردود فعل عنيفة في جميع أنحاء الرياضة.

ترامب يحذر: إقالة انفانتينو “خطأ فادح”

وكتب ترامب في منشور على موقع ”تروث سوشيال” منذ قليل، أن الفيفا سترتكب ”خطأً فادحاً” إذا تحركت الاتحادات الأعضاء لاستبدال إنفانتينو، مضيفا أنه في حال رحيله، ”لن تكون البطولة ناجحة أو مربحة كما كانت من قبل!”..

وقال ترامب: "إنه رائع، فقد أشرف على كأس عالم حقق نجاحًا يفوق سابقاته بأربعة أضعاف.. إذا رحل (إنفانتينو)، فلن يحقق الاتحاد أي نجاح أو ربحية مرة أخرى".

محاولات لعزل إنفانتينو
 

وفقا لشبكة CNBC  الأمريكية، كان إنفانتينو القوة الدافعة وراء أحدث حملة تسويقية للفيفا، والتي توجت بأكبر وأكثر كأس عالم ربحية على الإطلاق هذا العام - والتي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكنه اضطر إلى الاعتذار بعد أن انهارت خططه لتشكيل شركة تابعة لإدارة البطولة، الأمر الذي كان سيفتح الباب أمام المستثمرين لشراء حصص تصل إلى 20% في شركة منبثقة، وذلك بعد ردود فعل عنيفة واسعة النطاق في جميع أنحاء الرياضة.

جاء دعم ترامب بعد أن أصدرت الهيئات الإدارية الإقليمية لكرة القدم - الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (CONCACAF) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم - رسالة مشتركة تتهم فيها إنفانتينو بخرق الثقة ”عن طريق الخداع” من خلال الاقتراح الذي تم إلغاؤه.

وكتبت الاتحادات: ”عندما يتم كسر الثقة من خلال الخداع، وعندما يضع الفرد نفسه فوق الجماعة التي أوكلت إليه السلطة، فإن هذا الواجب يكون قد تم التخلي عنه”.

وأضافوا: ”لا يزال هناك تجاهل تام لحقيقة أن محاولة بيع حصة في كأس العالم لكرة القدم كانت فشلاً ذريعاً في التقدير - ليس مجرد خطأ إجرائي، بل خرق جوهري للثقة مع المؤسسات التي وُجدت الفيفا لخدمتها”.

دعم أرجنتيني لإنفانتينو

مع ذلك، لا يتفق جميع لاعبي كرة القدم في العالم على معارضة تولي إنفانتينو رئاسة الفيفا. فاتحادات الأرجنتين والمكسيك وقطر، من بين الدول التي أعربت علنًا عن دعمها لاستمراره في قيادة الفيفا.

وحظيت علاقة إنفانتينو الوثيقة بالرئيس ترامب بتغطية إعلامية واسعة، وخضعت لتدقيق مكثف خلال كأس العالم 2026.

كما حظيت المؤامرة الفاشلة لبيع حصص لمستثمرين من القطاع الخاص بدعم من شركة ”ثرايف كابيتال” التابعة لجوشوا كوشنر، والذي شقيقه جاريد هو صهر ترامب.

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