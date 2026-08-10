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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيان مشترك من 3 اتحادات قارية ينتقد «فيفا» برئاسة إنفانتينو

فيفا
فيفا
باسنتي ناجي

أفاد أحمد عبد الباسط، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بصدور بيان مشترك من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، ينتقد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» برئاسة جياني إنفانتينو.

فيفا

وأشار البيان، بحسب ما نشره عبد الباسط، إلى رفض الاتحادات الثلاثة لمحاولة بيع حصة في حقوق كأس العالم، واصفًا الخطوة بأنها «فشل ذريع»، في ظل الاعتراضات المتعلقة بطريقة إدارة وتسويق حقوق البطولة.

يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الجدل حول سياسات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسط مطالبات من الاتحادات القارية بقدر أكبر من الشفافية والتنسيق بشأن القرارات التجارية والتنظيمية الخاصة بأكبر بطولات كرة القدم العالمية.

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