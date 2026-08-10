نجم منتخب مصر: لو استشارني صلاح كنت نصحته بالانضمام إلى بيشكتاش

علق أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، على إنتقال محمد صلاح نجم فريق طرابزون سبور إلى الدوري التركي، مؤكدًا أن قائد الفراعنة يعد واحدًا من أفضل لاعبي العالم، وسيكون إضافة قوية للكرة التركية.

وقال أحمد حسن في تصريحات لقناة A Spor التركية: محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم، وسيضيف قيمة كبيرة جدًا للكرة التركية.

وأضاف: العالم كله شاهد كيف تم استقبال صلاح، جماهير طرابزون سبور والشعب التركي أظهروا له اهتمامًا وحفاوة كبيرة، وأعتقد أن صلاح سيكون سعيدًا هناك.

وتابع نجم الفراعنة الكبار السابق: لكنني ما زلت أعتبر نفسي جزءًا من عائلة بشكتاش، وكنت أتمنى كثيرًا أن أرى صلاح في بشكتاش أيضًا

واختتم أحمد حسن تصريحاته قائلًا: لو استشارني صلاح، لنصحته بالذهاب إلى بشكتاش بدلا من طرابزون سبور.

يذكر أن محمد صلاح انتقل إلى صفوف فريق طرابزون سبور التركي لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر بعد إنتهاء تعاقده مع نادي ليفربول الإنجليزي.