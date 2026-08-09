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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يحقق أرقامًا قياسية مع طرابزون سبور قبل انطلاق الموسم| تفاصيل

صلاح
صلاح
يارا أمين

واصل النجم المصري محمد صلاح صناعة حالة استثنائية منذ انضمامه إلى صفوف طرابزون سبور التركي، بعدما حققت المقاطع الخاصة به عبر حساب النادي على مواقع التواصل الاجتماعي أرقامًا ضخمة من المشاهدات، في انعكاس واضح لشعبيته الكبيرة وتأثيره الجماهيري.

وكشفت صحيفة «61saat» التركية أن 12 مقطع فيديو نشرها الحساب الرسمي لطرابزون سبور عبر منصة «إنستجرام» عن محمد صلاح، حققت مجتمعة نحو 150 مليون مشاهدة، منذ الإعلان عن انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق.

ولم يقتصر تأثير محمد صلاح على نسب المشاهدة والتفاعل، إذ شهد حساب طرابزون سبور على «إنستجرام» زيادة كبيرة في عدد المتابعين عقب إتمام الصفقة.

وحسب الصحيفة التركية، كان حساب النادي يضم نحو 1.6 مليون متابع قبل وصول محمد صلاح، قبل أن يرتفع العدد إلى 2.6 مليون متابع بعد انضمام النجم المصري، بزيادة تقترب من مليون متابع.

احتفالات ضخمة بوصول محمد صلاح

كان وصول محمد صلاح إلى طرابزون قد تحول إلى حدث جماهيري كبير، بعدما احتشدت جماهير النادي لاستقباله في مطار طرابزون، قبل أن تتواصل الاحتفالات في حديقة بابارا، وسط أجواء حماسية كبيرة.

وتعكس الأرقام المتحققة عبر منصات التواصل الاجتماعي حجم التأثير الذي أحدثه محمد صلاح منذ انتقاله إلى النادي التركي، خاصة مع امتلاكه قاعدة جماهيرية ضخمة في مصر والعالم العربي، إلى جانب شعبيته العالمية التي اكتسبها خلال مسيرته مع ليفربول الإنجليزي.

وباتت أخبار محمد صلاح محور اهتمام متابعي طرابزون سبور، فيما استفاد النادي من الصفقة على المستويات الجماهيرية والإعلامية والرقمية، مع اتساع قاعدة متابعيه خارج تركيا.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى تجربة محمد صلاح مع طرابزون سبور داخل الملعب، وسط ترقب كبير لما سيقدمه النجم المصري في الدوري التركي خلال الموسم الجديد.

محمد صلاح طرابزون سبور التركي صحيفة «61saat» إنستجرام حساب طرابزون سبور

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