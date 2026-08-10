للنشر 3صباحا...أضا: الزمالك يجهز ملف بيزيرا للتصعيد إلى «فيفا»

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، أن مجلس إدارة نادي الزمالك يجهز لاتخاذ خطوات تصعيدية جديدة ضد البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، على خلفية غيابه عن التدريبات خلال الفترة الحالية.

أوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إدارة الزمالك تعمل على إعداد ملف متكامل يتضمن موقف اللاعب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خاصة في ظل عدم التزام بيزيرا بتعاقده مع النادي وانقطاعه عن المشاركة في فترة الإعداد.

أشار إلى أن اللاعب لا يحق له فسخ عقده من جانب واحد أو تقديم شكوى ضد الزمالك بسبب مستحقاته، بعدما حصل على كامل حقوقه المالية لدى النادي.

أضاف أن إدارة الزمالك ترفض الضغوط التي يمارسها بيزيرا من أجل إجبار النادي على الموافقة على انتقاله إلى شباب أهلي دبي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أكد أضا أن موقف اللاعب قد يزداد صعوبة مع استمرار غيابه عن تدريبات الفريق، في ظل تطبيق اللائحة الداخلية التي تنص على توقيع عقوبات تتصاعد مع استمرار الغياب عن فترة الإعداد.