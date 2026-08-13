6 اتحادات عربية بينها مصر تعلن تأييد إنفانتينو رئيس الفيفا

أعرب قادة الاتحادات الكروية لدولة قطر ومصر والمغرب وموريتانيا ولبنان والسودان عن دعمهم الكامل لجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتجديد الثقة في قيادته والتزامه المستمر بتطوير كرة القدم حول العالم، وذلك إدراكًا للدور المهم الذي تؤديه كرة القدم العربية في جمع الشعوب وتعزيز التعاون بين الاتحادات الكروية في مختلف أنحاء العالم العربي.

وأعرب القادة عن تقديرهم العميق للجهود المتواصلة التي يبذلها إنفانتينو للنهوض بكرة القدم عالميًا، وتوسيع الفرص أمام جميع المناطق، وتعزيز دور اللعبة في التقريب بين الشعوب والمجتمعات.

وتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق معه من أجل مستقبل أقوى وأكثر ازدهارًا لكرة القدم العالمية، وتوسيع الفرص، وتعزيز إسهام كرة القدم العربية في منظومة اللعبة على المستوى العالمي.

الموقّعون على البيان

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – قطر

عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» | نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم

رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم

المهندس هاني أبو ريدة – مصر

عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» | نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

السيد فوزي لقجع – المغرب

عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» | عضو الاتحاد العربي لكرة القدم

رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

السيد أحمد يحيى – موريتانيا

عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» | عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم

رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم

السيد هاشم حيدر – لبنان

عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم

رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم

الدكتور معتصم جعفر – السودان

عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم

رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم