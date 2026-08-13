مصر للطيران للصيانة: نستهدف الوصول لـ 125 طائرة في 2030.. وأعمال الصيانة لا تؤثر على البيئة

أكد محمد سامي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن ارتفاع أسعار الوقود مؤخرا أدى إلى رفع تكلفة التشغيل والصيانة .

وقال محمد سامي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"،:" شركات الطيران تتحول إلى الطرازات الحديثة من الطائرات والتكنولوجيا الحديثة تخفض من تكاليف الصيانة والتشغيل ".

وتابع محمد سامي :" كل أعمال التشغيل والصيانة في مصر للطيران لا تؤثر على البيئة ".

وأكمل محمد سامي :" أسطول الطيران المصري معتمد من 31 سلطة طيران مدني ولدينا مميزات جاذبة وموقع جغرافي يسهم في خفض تكاليف الصيانة ".

ولفت محمد سامي :" نعمل على زيادة هناجر الصيانة والخدمات المساعدة لتتناسب مع العدد الذي نطمح إليه من أعمال الصيانة للطائرات المحلية والدولية، وخطة وزارة الطيران والشركاة القابضة التوسع في عدد الطائرات ونصل لـ 125 طائرة في 2030 ".

