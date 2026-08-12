مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلات مباشرة إلى مطار العلمين من جدة والمدينة المنورة

تواصل مصر للطيران تعزيز شبكة خطوطها الجوية بما يواكب حركة السفر إلى المقاصد المصرية الواعدة، حيث أعلنت الشركة عن إطلاق رحلات مباشرة بين كلٍ من جدة والمدينة المنورة إلى مطار العلمين الدولي خلال الفترة من 13 أغسطس وحتى 12 سبتمبر 2026، بواقع رحلة أسبوعية من كل وجهة.

وتوفر الرحلات الجديدة للمسافرين من المملكة العربية السعودية خيارًا مباشرًا للوصول إلى مدينة العلمين، وتدعم في الوقت نفسه جهود الدولة في الترويج للمقصد السياحي المصري وفتح آفاق جديدة أمام حركة السفر الوافدة.

ويأتي تشغيل هذه الرحلات في ظل الإقبال المتزايد الذي تشهده مدينة العلمين الجديدة، والتي أصبحت خلال السنوات الأخيرة إحدى أبرز الوجهات السياحية على ساحل البحر المتوسط، واستضافتها العديد من الفعاليات والمهرجانات الدولية.