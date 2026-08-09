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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطار القاهرة يواصل تحقيق معدلات النمو.. ارتفاع أعداد الركاب بنسبة 4%

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

واصل مطار القاهرة الدولي تحقيق معدلات نمو ملحوظة في حركة التشغيل خلال شهر يوليو 2026. يأتي ذلك في إطار النتائج الإيجابية التي يشهدها قطاع الطيران المدني المصري، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة الطيران المدني وتعليمات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، الرامية إلى رفع كفاءة التشغيل والارتقاء بجودة الخدمات.

وأظهرت الإحصائيات التشغيلية خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2026 استقبال وسفر 2,756,663 راكبًا على متن 19,357 رحلة جوية، مقارنة بـ 2,654,929 راكبًا على متن 19,013 رحلة خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققًا زيادة بلغت 4% في إجمالي أعداد الركاب و2% في عدد الرحلات.

كما سجلت حركة السفر 1,346,543 راكبًا على متن 9,689 رحلة، فيما بلغ عدد ركاب الوصول 1,410,120 راكبًا على متن 9,668 رحلة، بما يعكس استمرار نمو الحركة الجوية وكفاءة منظومة التشغيل بالمطار.

وأكد المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن هذه النتائج تعكس نجاح خطط التطوير والتحديث، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار، مشيرًا إلى استمرار الشركة في تطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات التطوير والتحديث، لتعزيز تنافسية مطار القاهرة الدولي على المستويين الإقليمي والدولي.

ويؤكد هذا الأداء الإيجابي نجاح الجهود التي تبذلها شركة ميناء القاهرة الجوي في تطوير منظومة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات، واستيعاب النمو المتزايد في حركة الركاب والرحلات، بما يدعم تنافسية مطار القاهرة الدولي على المستويين الإقليمي والدولي.

مطار القاهرة اخبار مطار القاهرة وزارة الطيران

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