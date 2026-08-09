مقابل 450 ألف دولار.. اتفاق نهائي لإعارة محمد شريف للشرطة العراقي

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع نادي الشرطة العراقي بشأن إعارة محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، لمدة موسم واحد، في ظل صعوبة حصول اللاعب على فرصة المشاركة بشكل منتظم مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وشهدت الساعات الماضية حسم معظم تفاصيل الاتفاق بين جميع الأطراف، حيث تم التوافق على انتقال محمد شريف إلى صفوف الشرطة العراقي على سبيل الإعارة لمدة موسم، ويتبقى فقط الانتهاء من الإجراءات النهائية الخاصة بالعقود، تمهيدًا لتوقيعها والإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر أن يحصل محمد شريف على مقابل مالي يصل إلى 450 ألف دولار خلال فترة الإعارة، في صفقة يسعى من خلالها اللاعب إلى استعادة فرص المشاركة بصورة أكبر، خاصة في ظل المنافسة القوية على حجز مكان أساسي في هجوم الأهلي.

وجاء قرار رحيل محمد شريف عن الأهلي بعد أن أصبحت فرص مشاركته مع الفريق محدودة، خاصة عقب قرار المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، باستبعاد اللاعب من معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وكان عموتة قد تحدث مع محمد شريف وأخطره بترتيبه بين مهاجمي الفريق، موضحًا له أنه يأتي في المركز الرابع ضمن ترتيب مهاجمي الأهلي، وهو ما جعل فرص حصوله على دقائق لعب منتظمة خلال الموسم المقبل صعبة للغاية.

وبناءً على ذلك، فضل محمد شريف البحث عن تجربة جديدة خارج الأهلي خلال الموسم المقبل، من أجل المشاركة بصورة مستمرة واستعادة مستواه الفني، خاصة أن اللاعب يرغب في الحصول على فرصة حقيقية لإثبات نفسه بدلًا من البقاء على دكة البدلاء.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة توقيع العقود بشكل رسمي بين الأهلي والشرطة العراقي، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل انتقال محمد شريف إلى الفريق العراقي فور الانتهاء من كافة الإجراءات.