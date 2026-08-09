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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

5 آلاف وحدة في 25 مدينة.. تفاصيل أول طرح للسكن بنظام الإيجار التمليكي

الإيجار التمليكي
الإيجار التمليكي
محمد غالي

يترقب المواطنون خلال الفترة الحالية تفاصيل أول طرح للوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي، في ظل استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبدء تنفيذ هذا النظام، الذي يتيح للمواطن الانتفاع بالوحدة السكنية بنظام الإيجار، مع إمكانية تملكها وفقا للضوابط والشروط المحددة.

الإيجار التمليكي

  طرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي

وتستعد الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح أولى الوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي، حيث يتضمن الطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات متنوعة، موزعة على 25 مدينة جديدة في عدد من محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن تفاصيل الطرح وبدء إجراءات الحجز خلال شهر، وفقا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط، والتي ستحدد مختلف تفاصيل وآليات الاستفادة من الوحدات المطروحة.

الإيجار التمليكي

  شروط حجز وحدات الإيجار التمليكي

وأوضحت وزارة الإسكان أبرز الشروط العامة المقرر توافرها في المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن نظام الإيجار التمليكي، والتي جاءت على النحو التالي:

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وألا يزيد على 45 عاما في تاريخ التقديم، مع تمتعه بالأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.
يحق للأسرة الواحدة، والتي تضم الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز وحدة سكنية واحدة فقط ضمن مشروع الإيجار المنتهي بالتملك.
يشترط ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت لا تزال في حيازتهم أو سبق التصرف فيها للغير، وسواء تم التخصيص بصورة مباشرة أو عن طريق التنازل، وبغض النظر عن كون الوحدة أو الأرض مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

  الحد الأقصى للدخل الشهري

وأشارت الوزارة إلى أن كراسة الشروط ستتضمن تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري المسموح به للمتقدمين، بما يتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المطروحة.

  تأمين يعادل إيجار 3 أشهر

وفيما يتعلق بالالتزامات المالية، أكدت وزارة الإسكان أنه عقب إعلان التخصيص، يلتزم العميل باستكمال مبلغ تأمين يعادل القيمة الإيجارية لثلاثة أشهر، وفقا للقيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، على ألا يقل مبلغ التأمين عن قيمة جدية الحجز التي سبق سدادها.

وأوضحت الوزارة أن استكمال مبلغ التأمين يتم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إخطار العميل بالتخصيص، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويا بما يتوافق مع الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.

الإيجار التمليكي

  تفاصيل الطرح في كراسة الشروط

ومن المقرر أن تتضمن كراسة الشروط جميع التفاصيل المتعلقة بالطرح الجديد، بما في ذلك المدن والمشروعات المطروحة، وأعداد الوحدات ومساحاتها، والقيم الإيجارية الشهرية، ورسوم الصيانة، فضلا عن الضوابط المنظمة لإجراءات التخصيص والتعاقد والاستلام.

وأكدت وزارة الإسكان أن وضع هذه الضوابط يهدف إلى تنظيم عملية التقديم والاستفادة من الوحدات المطروحة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من نظام الإيجار التمليكي.

نظام الإيجار التمليكي الإيجار التمليكي وزارة الإسكان الوحدة السكنية بنظام الإيجار

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