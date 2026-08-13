مصر للطيران: العمر الافتراضي للطائرة يصل لمدى الحياة حال الالتزام بجدول الصيانات

أكد محمد سامي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن شركة الصيانة هي المسؤولة عن تقديم خدمات صيانة الطائرات والأجزاء المركبة عليها .

وقال محمد سامي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"،:" أعمال الصيانة يندرج تحتها الفحص والإصلاح والتعديل وتتم بشكل يومي قبل إقلاع الطائرات ".

وتابع محمد سامي :" يتم الكشف على الطائرات وإذا كان بها أعطال يتم إصلاحها وفقا لبنود يحددها صانع الطائرة ".

وأكمل محمد سامي :" الصيانة الدورية تشمل صيانة ما قبل الإقلاع والكشف اليومي والكشف الإسبوعي وكشف 500 ساعة طيران ".

ولفت محمد سامي :" الطائرة تكون صالحة للطيران بعد عمل الصيانات الخاصة بعدد ساعات الطيران المحددة لكل طائرة "، مضيفغا:" العمر الافتراضي للطائرة يصل لمدى الحياة إذا تم الالتزام بجدول الصيانات الخاصة بها ".

