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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة نارية من هشام يكن لعبد الله السعيد بعد انتهاء أزمته مع الزمالك

يكن و السعيد
يكن و السعيد
محمد بدران

علق هشام يكن، نجم الزمالك السابق، على موقف عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد إعلانه الاستمرار مع النادي خلال الموسم الجديد.

وكتب هشام يكن نجم الزمالك السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»،الاعتذار المقبول يكون في الملعب والالتزام وتوجية اللاعبين الصغار"

وكان عبد الله السعيد قد حسم موقفه من الاستمرار مع الزمالك، بعدما أعلن مواصلة مشواره مع الفريق، عقب فترة من الجدل حول مستقبله، بسبب أزمته الأخيرة المتعلقة بالمستحقات المالية وغيابه عن معسكر الإعداد.

وكشف السعيد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، أنه فكر جديًا في اعتزال كرة القدم وإنهاء مسيرته بقميص الزمالك، لكنه تراجع عن الفكرة وقرر الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وأكد لاعب الزمالك اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن علاقته بالنادي وجماهيره تمثل محطة مهمة في مسيرته الكروية.

وشهدت الأيام الماضية تضاربًا بشأن مستقبل عبد الله السعيد، بعدما أعلن وكيله طلب اللاعب إنهاء تعاقده مع الزمالك، قبل أن تدخل الأزمة مرحلة جديدة من المفاوضات بين الطرفين.

وعلى جانب آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، ضمن المعسكر المغلق استعدادًا للموسم الجديد.

وشهد مران الزمالك استمرار غياب الثلاثي شيكو بانزا، وعبد الله السعيد، وخوان بيزيرا.

ويستعد الزمالك للموسم الجديد بالمشاركة في عدد من البطولات، أبرزها الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، وكأس السوبر المصري، إلى جانب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

هشام يكن الزمالك عودة عبد الله السعيد

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