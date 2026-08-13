الحريف وصل.. رسميا أحمد عبد القادر في بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقد السماوي مع أحمد عبد القادر لاعب الكرمة العراقي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

في إطار خطة إدارة نادي بيراميدز لدعم فريق الكرة الأول بأفضل العناصر في كل المراكز في ظل الارتباطات العديدة محليا وقاريا خلال الموسم الجديد.

أعلن نادي بيراميدز التعاقد بشكل رسمي مع لاعب الوسط أحمد عبد القادر قادما من صفوف نادي الكرمة العراقي ليكون أحد الصفقات الجديدة في الموسم الجديد.

ونجح الكابتن عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي والذي يعمل على دعم الفريق بصفقات جديدة قبل ساعات من إغلاق باب القيد المحلي، في الحصول على توقيع أحمد عبد القادر على عقود انتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز.

وأحمد عبد القادر من مواليد 23 مايو من عام 1999 حيث يبلغ من العمر 27 عاما، وبدأ مشواره في ناشئي النادي الأهلي، ولعب في صفوف سبارتا براج التشيكي، والأهلي وسموحة، ونادي قطر، وأخيرا الكرمة العراقي.

وخلال مشواره مع كرة القدم، لعب أحمد عبد القادر مع مختلف الأندية 236 مباراة، وسجل 46 هدفا، وصنع 27 هدفا، بإجمالي 73 مساهمة تهديفية.

وانتهى أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي السابق والكرمة العراقي الحالي، من تصوير برومو تقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف نادي بيراميدز، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.