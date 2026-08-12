بيراميدز يحسم موقفه من مصطفى محمد.. ومهاجم أجنبي يخضع للكشف الطبي

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تطورات جديدة بشأن تحركات نادي بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، خاصة في مركز رأس الحربة.

وكتب كريم رمزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بيراميدز لن يتعاقد مع مصطفى محمد.. ومهاجم أجنبي يجري الكشف الطبي اليوم».

وبحسب ما أعلنه الإعلامي، فإن نادي بيراميدز حسم موقفه من فكرة التعاقد مع الدولي المصري مصطفى محمد، بعدما استقر على عدم إتمام الصفقة خلال الفترة الحالية.

وفي المقابل، يواصل بيراميدز تحركاته لتدعيم خط هجومه، حيث يخضع مهاجم أجنبي للكشف الطبي اليوم، تمهيدًا لإتمام إجراءات التعاقد معه حال اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح.

وتأتي تحركات بيراميدز في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد، ورغبة الجهاز الفني في تدعيم القائمة بعناصر جديدة قادرة على المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة مزيدًا من التفاصيل بشأن هوية المهاجم الأجنبي وموعد الإعلان الرسمي عن الصفقة.