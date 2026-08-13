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الإشراف العام
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متى تبدأ الدراسة بالجامعات والمعاهد؟.. تعرف على موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة في الجامعات والمعاهد
موعد بدء الدراسة في الجامعات والمعاهد
خالد يوسف

 تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية، عن موعد بدء العام الدراسي الجامعي الجديد 2026-2027، بالتزامن مع استعداد الطلاب وأولياء الأمور لانطلاق الدراسة وفق الخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، والتي تتضمن مواعيد بدء الدراسة في المعاهد والجامعات.

اعتماد الخريطة الزمنية الرسمية للجامعات والمعاهد

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي الجديد 2026/2027، معلنًا انطلاق الدراسة رسميًا يوم السبت 19 سبتمبر 2026 في جميع الجامعات والمعاهد المصرية. 

وتأتي هذه الخطوة لترسم ملامح مرحلة أكاديمية جديدة ومبكرة تضمن انتظام العملية التعليمية بدقة، حيث كشفت الخريطة عن المواعيد التفصيلية لبدء الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ومواعيد امتحانات منتصف ونهاية الفصول، فضلًا عن موعد إجازة منتصف العام، مما يوفر للطلاب وأولياء الأمور رؤية متكاملة ومسبقة لتنظيم خططهم الدراسية والمعيشية بكل سهولة.

موعد الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد

تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول للجامعات والمدارس لمدة 15 أسبوعًا، على أن تنتهي الدراسة يوم الخميس 31 ديسمبر 2026.

وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول «Mid-Term» خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر نوفمبر 2026، وفقًا للجدول الذي تحدده كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وبعد انتهاء فترة الدراسة، تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 2 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 21 يناير 2027.

وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 4 فبراير 2027.


موعد الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد والجامعات

يبدأ الفصل الدراسي الثاني، في المعاهد والحكومات اعتبارًا من السبت 6 فبراير 2027، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني «Mid-Term» بداية من الثلث الأخير من شهر مارس 2027، وتمتد حتى الثلث الأول من شهر أبريل 2027، وفقًا لنظام الدراسة والجدول المعتمد في كل كلية.

وتستمر الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني لمدة 15 أسبوعًا، وتنتهي يوم الخميس 20 مايو 2027.

وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات خلال شهري مايو ويونيو 2027، وذلك وفقًا لطبيعة الدراسة ونظام الامتحانات المعتمد في كل كلية.

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