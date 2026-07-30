الوادي الجديد تستقبل لجنة الأعلى للجامعات لمتابعة اختبارات القدرات

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، لجنة متابعة اختبارات القدرات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، في إطار الجولات الميدانية التي يجريها المجلس لمتابعة انتظام سير الاختبارات والتأكد من تطبيق الضوابط المنظمة لها.

تطوير منظومة الاختبارات



وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة سخّرت جميع إمكاناتها لضمان إجراء اختبارات القدرات وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تطوير منظومة الاختبارات وتوفير بيئة تنظيمية تضمن حسن سيرها.



وأشادت لجنة المتابعة بالمستوى التنظيمي الذي شهدته الجامعة، وما وفرته من تجهيزات وإجراءات أسهمت في انتظام أعمال اختبارات القدرات، قبل أن تواصل جولتها الميدانية بكلية علوم الرياضة لمتابعة سير الاختبارات والاطمئنان على تنفيذها وفق المعايير المعتمدة.