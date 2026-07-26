لجنة المجلس الأعلى للجامعات تتابع اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بجامعة قنا

استقبل الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس جامعة قنا لشئون التعليم والطلاب، لجنة المجلس الأعلى للجامعات المكلفة بمتابعة أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2026 الراغبين في الالتحاق بكلية علوم الرياضة، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للاختبارات، والتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة بما يحقق أعلى مستويات النزاهة والشفافية.



وضمت اللجنة كل من: الأستاذ الدكتور عماد الدين شعبان، عضو لجنة التخطيط بلجنة قطاع علوم الرياضة، رئيس اللجنة، والمهندسة رانيا باسم، مهندس شبكة الجامعات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات، و رنا محمد، مسؤول حسابات شبكة الجامعات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور محمود لبيب، عميد كلية علوم الرياضة، الدكتور هشام أسامه عبدالراضى، الأستاذ بكلية علوم الرياضة بقنا، ورئيس كنترول اختبارات القدرات، والدكتور محمد عبيد، المدرس بكلية علوم الرياضة، عضو الكنترول.

وأكد الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس جامعة قنا لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة تولي اختبارات القدرات اهتماما بالغا باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان جودة القبول بالكليات التي تتطلب مهارات وقدرات خاصة، مشيراً إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تنظيمية متكاملة تضمن الالتزام الكامل بتعليمات المجلس الأعلى للجامعات، وتكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأجرت اللجنة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال لجان الاختبارات داخل الكلية، وزيارة المستشفى الطلابي لمتابعة إجراءات الكشف الطبي المبدئي ولجنة الطول والوزن، كما راجعت اللجنة استمارات التقديم وبيانات الطلاب، واطلعت على سير العمل بكنترول اختبارات القدرات وآليات تسجيل البيانات، والتأكد من استيفاء جميع المستندات والإجراءات المنظمة للعمل.

كما تابعت اللجنة، تنفيذ الاختبارات وفقا للضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن موضوعية التقييم ودقته، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية في اختيار الطلاب المؤهلين للالتحاق بكلية علوم الرياضة.

وفي ختام الزيارة، أشادت اللجنة بما شهدته من مستوى متقدم في التنظيم والإعداد، والالتزام الدقيق بالتعليمات المنظمة لاختبارات القدرات، مثمنةً جهود إدارة الجامعة وكلية علوم الرياضة في توفير جميع المقومات اللازمة لإنجاح منظومة الاختبارات، بما يعكس كفاءة الأداء المؤسسي وحرص جامعة قنا على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة أعمال القبول.





