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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يشهد توقيع 7 بروتوكولات تعاون فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى

بروتوكولات تعاون
بروتوكولات تعاون
يوسف رجب

شهد اللواء دكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا، توقيع 7 بروتوكولات تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، بهدف دعم المبادرات المجتمعية، وتعزيز المشاركة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.


 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لتعزيز أوجه التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور اللواء أركان حرب محمود محمد نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات المتطورة "BMC"، والدكتورة مروة الدريني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي المصري للمياه والصرف ورئيس مجلس إدارة جمعية حماة المستقبل، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد علي، الرئيس التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندسة فاطمة أحمد، مدير عام الجودة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وأكد محافظ قنا، أن هذا اللقاء يجسد نموذجًا حقيقيًا للتعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وأن الشراكة المجتمعية تمثل أحد أهم ركائز النجاح في تنفيذ خطط التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار الببلاوي، إلى أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على شبكات المرافق، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق الشراكات المجتمعية باعتبارها شريكًا أساسيًا في دعم جهود التنمية والوصول إلى المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.

كما أشاد محافظ قنا، بالدور الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تطوير مستوى الخدمات، مثمنًا جهود مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات التنموية والتوعوية، بما يعكس روح المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.

وشهد الاجتماع استعراضًا لأبرز إنجازات عدد من مؤسسات المجتمع المدني، من بينها مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة سقيا الماء، "57357"، ومؤسسة أهل مصر، وجمعية صناع الحياة، وغيرها من الجمعيات الأهلية، في تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد ومد خطوط مياه الشرب بالمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تنفيذ محطات الترشيح الطبيعي على ضفاف الأنهار، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة ستواصل دعمها الكامل لكافة المبادرات التنموية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة قنا.


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