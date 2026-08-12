محافظ أسيوط يتفقد مدارس «المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية» قبل انطلاق الدراسة

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بعدد من مدارس "المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية" المقرر بدء الدراسة بها مع العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، مؤكدًا أهمية التوسع في هذا النوع من التعليم لإعداد كوادر فنية مؤهلة وفق أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وأيمن محروس، رئيس حي غرب أسيوط، ونبيل رزق، مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، وعلاء عمر، مدير التعليم الصناعي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والقيادات التنفيذية والتربوية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مدرسة "أجرو" المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة أسيوط، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وأكاديمية "ITSAgro" الإيطالية، حيث كان في استقباله مصطفى عبد الحافظ، مدير المدرسة، وأعضاء هيئة التدريس. واطلع المحافظ على أعمال الكهرباء والصيانة العاجلة، موجهًا بسرعة الانتهاء منها، كما تابع استعدادات المدرسة لاستقبال الطلاب وسرعة استلام ملفات المتقدمين، وإعداد حصر بأعداد الطلاب، وتيسير إجراءات التسجيل الإلكتروني وتعريف الطلاب بمواعيد الاختبارات وأقسام المدرسة الجديدة.

وأكد اللواء محمد علوان أهمية مدارس التكنولوجيا التطبيقية في توفير تعليم يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل مواقع الإنتاج والمنشآت المختلفة، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتعليم بقيادة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في التوسع في إنشاء هذه المدارس بالشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.

كما تفقد المحافظ مدرسة "8ones" المصرية الإيطالية في مجال الضيافة بحي غرب أسيوط، بالتعاون مع أكاديمية "إنجيم سان باولو" الإيطالية للفندقة، وكان في استقباله ابتسام عبد الفتاح، مديرة المدرسة، وأعضاء هيئة التدريس. وتابع إجراءات التقديم الإلكتروني والاختبارات، مشيرًا إلى تقدم نحو 360 طالبًا، على أن يتم اختيار نحو 100 طالب وفق نتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية.

وتفقد المحافظ المطبخ التعليمي والغرف الفندقية التعليمية وقاعة متعددة الأغراض، واطلع على التجهيزات والمناهج التدريبية، مشددًا على استكمال المرافق والتجهيزات قبل بدء الدراسة، وتكثيف التوعية وتيسير إجراءات التقديم والقبول وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للاستفادة من مزايا المدارس.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى عدد من الطلاب وأولياء أمورهم، الذين أشادوا بجهوده في الاستجابة لمطالب المواطنين.