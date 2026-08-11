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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتابع موقف المشروعات المنتهية بـ"حياة كريمة" تمهيدًا للتشغيل التجريبي

محافظ أسيوط يتابع مستجدات مشروعات حياة كريمة
محافظ أسيوط يتابع مستجدات مشروعات حياة كريمة
إيهاب عمر

ترأس اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف المشروعات المنتهية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي لها.

 وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تشغيل المشروعات القومية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة لتطوير الريف المصري، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لبدء التشغيل التجريبي، تمهيدًا لدخول تلك المشروعات الخدمة الفعلية وتقديم خدماتها للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدي أحمد محمود، مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة "المكتب الاستشاري المشرف على متابعة المشروعات"، وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، إلى جانب مسؤولي دار الهندسة ورؤساء المراكز، ومسؤولي الجهات والهيئات والشركات المنفذة، وممثلي شركات المرافق "مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات"، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض الاجتماع موقف المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بمختلف القطاعات، وإجراءات التسليم والتجهيز للتشغيل التجريبي، إلى جانب جاهزية المرافق والخدمات المرتبطة بها، حيث وجه المحافظ بسرعة استكمال جميع المتطلبات الفنية والتنسيق بين الجهات المنفذة والجهات المشغلة، لضمان بدء التشغيل التجريبي وفق الجداول الزمنية المحددة، تمهيدًا للتشغيل الكامل وتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات.

وشدد اللواء محمد علوان على أن مرحلة التشغيل التجريبي تعد خطوة محورية للتأكد من كفاءة المشروعات وجاهزيتها قبل التشغيل الرسمي، موجهًا بمتابعة الأداء ميدانيًا خلال هذه المرحلة، ورصد أية ملاحظات أو تحديات والعمل على تلافيها بصورة فورية، بما يضمن تشغيل المشروعات بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، وتحقيق أفضل خدمة للمواطنين.

كما وجه المحافظ جميع رؤساء المراكز والجهات التنفيذية والشركات المنفذة بمتابعة المشروعات على أرض الواقع بصورة يومية، والتنسيق الكامل مع شركات المرافق والجهات المشغلة، للإسراع في إنهاء إجراءات التسليم والتشغيل التجريبي، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نسب التنفيذ وموقف كل مشروع، والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تؤخر دخوله الخدمة.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تمثل أكبر مشروع تنموي لتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لتشغيل المشروعات المنتهية في أسرع وقت، حتى يشعر المواطن بالعائد المباشر لما تنفذه الدولة من مشروعات خدمية وتنموية، مشددًا على أن نجاح مرحلة التشغيل التجريبي يمثل بداية حقيقية لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المشروعات وتعظيم مردودها التنموي.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط تستهدف تنفيذ 2716 مشروعًا خدميًا وتنمويًا باستثمارات تقترب من 80 مليار جنيه داخل 7 مراكز تضم 149 قرية و615 تابعًا وعزبة، مؤكدًا أن المحافظة تواصل المتابعة اليومية لجميع المشروعات المتبقية، إلى جانب الإسراع في تشغيل المشروعات المنتهية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة لأبناء المحافظة.

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