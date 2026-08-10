محافظ أسيوط: علاج 1750 حالة خلال قافلة بيطرية لدعم الثروة الحيوانية والداجنة| صور

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لدعم صغار المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن القوافل تمثل إحدى الأدوات المهمة لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية والإرشادية للمربين، وتعزيز الوعي البيطري، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحسين مستوى الإنتاج الحيواني والداجني.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط، برئاسة الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام المديرية، واصلت تنفيذ القوافل البيطرية المجانية، حيث وصلت إحدى القوافل إلى قرية الواسطي التابعة لمركز الفتح، بالتعاون مع كلية الطب البيطري باحدى الجامعات الخاصة، بمشاركة نخبة من أطباء المديرية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، في إطار التعاون بين المؤسسات التنفيذية والأكاديمية لتقديم خدمات بيطرية متخصصة للمربين والأهالي بالمجان.

وأضاف علوان أن القافلة نجحت في توقيع الكشف وتقديم العلاج والخدمات البيطرية لـ1750 حالة، شملت 896 حالة من الماشية والدواب، بالإضافة إلى 854 حالة من الدواجن، فضلًا عن تقديم الإرشادات والتوعية البيطرية للمربين حول أساليب التربية والرعاية والوقاية من الأمراض وتطبيق قواعد الأمن الحيوي، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والحد من مسببات الأمراض ورفع معدلات الإنتاج.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن القوافل البيطرية تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الأكاديمية، ولا تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل تسهم في نقل الخبرات العلمية إلى أرض الواقع، وإتاحة التدريب الميداني لطلاب الطب البيطري، وتنمية مهارات الأطباء في التشخيص والعلاج، مؤكدًا أهمية استمرار هذه القوافل والتوسع في تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، بما يدعم المربين ويعزز جهود التنمية الريفية والأمن الغذائي.