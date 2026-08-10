محافظ أسيوط يوافق على فتح 41 قاعة جديدة لرياض الأطفال بالمدارس

وافق اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على فتح 41 قاعة جديدة لمرحلة رياض الأطفال "KG1" بمدارس العربي واللغات والرسمية لغات والخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك للعام الدراسي 2025 - 2026، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية واستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمرحلة.

جاء ذلك وفقًا لتوصيات اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، برئاسة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضوية المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، وهدى حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وموجه عام رياض الأطفال، ومدير إدارة التجريبيات، ومدير إدارة التعليم الخاص.

وأكد اللواء محمد علوان أن الموافقة على فتح القاعات الجديدة تأتي في إطار حرص المحافظة على إتاحة أكبر عدد ممكن من الأماكن أمام الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فضلًا عن التعامل مع زيادة أعداد المتقدمين، والعمل على خفض الكثافات داخل الفصول، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن القاعات الجديدة تشمل المدارس الخاصة العربي واللغات والمدارس الرسمية لغات، وتمثل أحد الحلول العملية لاستيعاب الأطفال المتقدمين، خاصة من تجاوزوا سن الخامسة، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية للاستفادة من الإمكانات المتاحة والتوسع في الخدمات التعليمية، بما يتوافق مع توجهات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم ودعم مرحلة الطفولة المبكرة.

من جانبه، أوضح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن اللجنة قامت بدراسة أعداد الأطفال المتقدمين وأماكن الكثافات وتوزيعها على المدارس المختلفة، وانتهت إلى التوصية بفتح 41 قاعة جديدة، بما يتيح استيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين، بالمدارس الرسمية لغات والخاصة العربي واللغات، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لعملية القبول.