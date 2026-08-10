سرعة الواي فاي انخفصت فجأة؟.. إليك السر لتحديد الخلل

هل تعاني من التراجع المفاجئ في سرعة شبكات الواي فاي (Wi-Fi) يكمن الحل في تشخيص الأسباب الداخلية بدقة وذلك عبر خطوات تقنية مدروسة وإليك الدليل المهني لتحديد مكمن الخلل ورفع كفاءة البث اللاسلكي:

خطوة البداية (اختبار السرعة):

يمكنك استخدام هاتفك الذكي لإجراء فحص دقيق لسرعة الاتصال، للقيام بالتأكد من سلامة الخدمة القادمة من مزود الإنترنت واستبعاد الأعطال العامة.

تحديث العتاد والراوتر القديم:

تتطور تقنيات البث اللاسلكي بشكل متسارع، فقد يتسبب ربط الهواتف الحديثة بأجهزة توجيه (راوتر) قديمة في خنق السرعة وتحجيم الأداء تلقائياً.

التوزيع الاستراتيجي لقوة الإشارة:

تجنب وضع الراوتر في الزوايا المغلقة أو أي أماكن منخفضة، بل في المقابل احرص على تثبيته في موقع مركزي مفتوح يضمن توزيع التغطية بالتساوي.

التحكم في تكدس الأجهزة المتصلة:

يتسبب اتصال عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد بضغط شديد على المعالج، مما قد يضعف حصة كل مستخدم من نطاق البث.

تغيير الكابلات والمبدلات التالفة:

تحجم التوصيلات السلكية القديمة مثل كابلات (Cat5) تدفق البيانات بشكل غير ملحوظ، مما يتطلب ترقيتها فوراً لدعم السرعات العالية.